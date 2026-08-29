Подорожчання продуктів у Харківській області триватиме й восени: в Україні наприкінці серпня знову почали дорожчати курячі яйця, а у вересні очікується нова хвиля зростання цін на цей популярний продукт.

Ціни на продукти у Харкові знову пішли вгору: станом на 27 серпня десяток курячих яєць категорії С1 у середньому коштує 59,30–61 гривню, свідчать дані моніторингу порталу "Мінфін".

Як повідомляє видання "Новини.LIVE", на яке посилається Today.ua, подорожчання продуктів у Харківській області має одразу кілька причин. Ідеться не лише про традиційний осінній сезонний чинник, коли пропозиція яєць скорочується, а й про наслідки російських атак: ускладнення логістики, а також пошкодження складів та інфраструктури.

Порівняно з липнем яйця в серпні подешевшали лише на 1,92% — і це найменше зниження ціни на продукт за весь літній період. Тобто падіння, яке зазвичай спостерігається в теплу пору, фактично зупинилося, що й створює підґрунтя для подальшого здорожчання вже на початку осені.

Скільки коштують яйця в супермаркетах

Наразі мінімальні ціни на упаковку яєць в онлайн-магазинах українських ритейлерів виглядають так:

Сільпо — 47,49 грн (зі знижкою — 41,99 грн);

Novus — 47,85 грн;

Varus — 49,90 грн (акційна ціна — 40,90 грн);

Фора — 51,99 грн;

АТБ — 53,90 грн (раніше було 48,90 грн);

Ашан — 54,90 грн;

МегаМаркет — 55,50 грн;

Метро — 58,24 грн (раніше — 55 грн).

Виконавчий директор Асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко пояснив, що головним драйвером зростання ціни стала вартість доставки товару до магазинів. "Яйця за останні два тижні зросли в ціні майже вдвічі", — зазначив він.

Через зростання витрат на логістику Сергій Карпенко не виключає нового підвищення роздрібних цін на продукцію на 10–15%: виробникам і торговельним мережам доводиться компенсувати додаткові витрати за рахунок кінцевої вартості товару, що зрештою відчують і харків'яни.

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