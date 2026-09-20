Денежная помощь в Кировоградской области для семей первоклассников составляет 5000 гривен по государственной программе «Пакунок школяра». В Пенсионном фонде рассказали, кто имеет право на выплату и как ее оформить до 1 ноября 2026 года.

Денежная помощь в Кировоградской области для семей первоклассников составляет 5000 гривен — деньги выплачивают единовременно по государственной программе «Пакунок школяра», которую администрирует Пенсионный фонд Украины.

Право на выплату имеет один из родителей или другой законный представитель ребенка. Главное условие — ребенок должен быть зачислен в новом учебном году в первый класс учреждения общего среднего образования, которое обеспечивает получение начального образования.

Деньги не назначают ученикам, которые выехали на постоянное место жительства за границу, или тем, кто находится на временно оккупированных территориях Украины. Помощь предоставляется один раз — на каждого ученика первого класса.

Как оформить выплату 5000 гривен

Подать заявление можно двумя способами: онлайн через приложение «Дія» или лично в сервисных центрах Пенсионного фонда. Сделать это нужно до 1 ноября 2026 года включительно.

Средства поступают в безналичной форме. Потратить их разрешено только на школьные принадлежности (канцелярские товары), книги, детскую одежду и обувь. Оплатить покупки можно в магазинах и у предпринимателей, работающих по соответствующим кодам категории деятельности — Merchant Category Code.

Порядок назначения и выплаты утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2001 года №1751. За дополнительными разъяснениями можно обратиться в контакт-центр Пенсионного фонда по номеру 0 800 503 753, а подробные условия программы «Пакунок школяра» — посмотреть на официальном сайте Пенсионного фонда Украины.

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