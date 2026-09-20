Доплаты для пенсионеров в Николаевской области предусмотрены законом для многодетных матерей, родивших и воспитавших не менее пяти детей. В Пенсионном фонде объяснили, кому и в каком размере назначают надбавку за особые заслуги перед Украиной.

Доплаты для пенсионеров в Николаевской области предусматривают отдельную надбавку за особые заслуги перед Украиной, которую назначают многодетным матерям. О праве на выплату напомнили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Николаевской области, сообщает официальный сайт ПФУ.

Право на надбавку регулируется Законом Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной». Согласно статье 1 пункта 6 этого закона, деньги назначают матерям, родившим пять и более детей и воспитавшим их до шестилетнего возраста.

Учитываются и дети, усыновленные в установленном законом порядке. Выплату устанавливают к пенсии, на которую имеет право женщина, — по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет.

Сколько денег могут получить многодетные матери

Размер надбавки зависит от количества детей. За пятерых начисляют 35% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, за шестерых — 36%, за семерых — 37%, за восьмерых — 38%, за девятерых — 39%, а за десять и более — 40%.

Сумма пересматривается, когда меняется прожиточный минимум, и определяется согласно закону о Государственном бюджете Украины на соответствующий год. Поэтому пенсия многодетной матери растет вместе с этим показателем.

Как оформить надбавку

Выплату назначают с даты обращения в органы Пенсионного фонда Украины при наличии подтверждающих документов. В Николаевской области подать заявление можно в сервисный центр Главного управления ПФУ в Николаеве.

Нужны паспорт, идентификационный код и документы, подтверждающие рождение и воспитание детей. Точный перечень уточнят в отделении фонда.

В ПФУ также объяснили: если мать умерла, право на надбавку могут учесть при назначении пенсии в связи с потерей кормильца. При наличии одного нетрудоспособного члена семьи выплачивают 70% полагающейся надбавки, при двух и более — 90%.

Ранее Politeka сообщала, доплаты для пенсионеров в Николаевской области: в ПФУ назвали условия для получения дополнительных денег.