Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Черниговской области доступна по конкретным адресам — бесплатно выдают одежду, обувь, средства гигиены и продуктовые наборы.

Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области — не единственный вид поддержки: кроме денежных выплат, переселенцы и пенсионеры могут бесплатно получить одежду, обувь, средства гигиены и питание. Перечень пунктов выдачи собрала общественная организация «Украинский город» на основе данных Черниговской ОВА.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Черниговской области: пункты выдачи

Бесплатную одежду, обувь и средства гигиены выдают по нескольким адресам. Областной гуманитарный штаб Черниговской ОВА работает по номеру +380 46 266 9321. Благотворительный фонд «Каритас Чернигов» принимает в Нежине на проспекте Федора Проценко, 6 (телефон +380 96 094 3235) и в Чернигове по номеру +380 67 193 7909.

Помощь от Красного Креста можно получить в штабе на улице Мазепы, 16. Перед визитом стоит позвонить по номеру +380 63 157 7801, чтобы уточнить график работы и перечень необходимых документов.

Где бесплатно получить питание

Продуктовые наборы и медикаменты предоставляет благотворительный фонд «Паляница-Украина»: горячая линия +380 80 033 3152, адрес — улица Гонча, 76. Отдельно каждое воскресенье в 11:00 в музее Коцюбинского (Церковь Божья) черниговчанам выдают продуктовые наборы.

Какие горячие линии работают для ВПЛ и пенсионеров

Бесплатную правовую помощь вынужденным переселенцам предоставляют по телефону +380 63 959 3534 (улица Гонча, 57). Благотворительный фонд «Право на защиту» консультирует по номеру +380 80 030 7711 в будние дни с 9:00 до 18:00 по адресу улица Пятницкая, 49.

По вопросам социальных выплат внутренне перемещенным лицам и другим неотложным вопросам обращайтесь на горячую линию Департамента социальной защиты — +380 46 225 9938.

Актуальные изменения в работе пунктов выдачи удобно отслеживать на официальном сайте Черниговской ОВА и в ее телеграм-канале. Перед визитом звоните по указанным номерам, поскольку графики могут меняться.

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