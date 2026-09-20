В Луцке с 23 сентября начнут заполнять внутридомовые системы отопления водой. Жителей просят заранее проверить батареи, чтобы избежать протечек.

Подготовка к отопительному сезону в Луцке выходит на финальный этап — уже с 23 сентября коммунальщики начнут заполнять батареи водой. Речь идет о внутридомовых системах отопления жилых домов города.

О старте заполнения систем сообщило КП «Луцктепло», пишет «Конкурент». Жителей просят заранее обратить внимание на состояние внутридомовых систем и убедиться, что они герметичны.

Это нужно сделать до начала заполнения, чтобы избежать протечек и других проблем при запуске теплоносителя. Последовательность заполнения систем в домах будут согласовывать с начальниками тепловых районов.

Что должны проверить жители

Прежде чем батареи наполнят теплоносителем, жителей многоэтажек просят осмотреть радиаторы, краны и соединения. Главное — убедиться, что система не протекает, а все вентили исправны.

Ответственные за дома лица должны также сообщить о выполнении подготовительных работ. Только после такого отчета коммунальщики начнут заполнять систему отопления водой.

Куда обращаться за уточнениями

Если возникнут вопросы по заполнению систем отопления, можно позвонить начальникам тепловых районов:

1-й тепловой район — Николай Шинкарук: 050 438 18 65;

2-й тепловой район — Олег Романюк: 050 438 94 48.

Заполнение внутридомовых систем — один из завершающих этапов подготовки Луцка к новому отопительному сезону. Накануне КП «Луцктепло» уже анонсировало изменения в работе предприятия на зимний период.

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