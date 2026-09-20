Подорожание продуктов в Днепропетровской области продолжается: по данным мониторинга Минфина, за месяц сильнее всего подорожали куриные яйца и сахар. Рассказываем, сколько теперь стоят базовые продукты в магазинах.

Подорожание в Днепропетровской области продолжается — и продукты питания здесь не исключение. По сравнению со среднемесячными ценами августа 2026 года заметнее всего выросли куриные яйца и сахар.

Десяток яиц «Квочка» (категория С1) сейчас в среднем стоит 70,95 грн, тогда как еще в августе стоил 57,12 грн. По данным Минфина, это рост примерно на 24% за месяц. В сети Novus такой десяток продают по 78,99 грн, а в Auchan — по 62,90 грн.

Сахар подорожал примерно на 16%. Килограмм кристаллического сахара сейчас в среднем обходится в 35,05 грн против 30,22 грн в августе. Дешевле всего он в Novus — 31,89 грн, дороже всего в Megamarket — 38,50 грн.

Что еще изменилось в ценах

Пшеничная мука «Хуторок» выросла скромнее: килограмм теперь стоит 36,72 грн против 35,88 грн в августе. Свинина же подорожала выборочно — грудинка выросла до 218,03 грн за килограмм, ошеек достиг 346,45 грн, а лопатка, наоборот, немного подешевела: с 222,67 до 219,64 грн.

В целом подорожание продуктов в Днепропетровской области совпадает с общеукраинской тенденцией, которую ежемесячно фиксирует Госстат. Актуальные цены по магазинам можно проверить на сайте Минфина — данные последний раз обновлялись 19 сентября.

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