Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области дает владельцам ежемесячную компенсацию от государства. Деньги выплачивают за бесплатный приют для переселенцев, а через шесть месяцев выплату продлевают.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области — программа, по которой деньги получают владельцы. Государство компенсирует расходы тем, кто бесплатно приютил переселенцев.

Компенсацию назначают физическим лицам — владельцам жилья, которые бесплатно размещают у себя внутренне перемещенных лиц. Выплату устанавливают на шесть месяцев. После этого срок автоматически продлевают еще на полгода, если повторная проверка подтвердит право на деньги. Об этом сообщает «Наше місто» со ссылкой на Кабинет министров Украины.

Как оформить и какие условия

Для первого получения компенсации владелец жилья вместе с представителем семьи ВПЛ подает заявление и уведомление установленной формы в Пенсионный фонд Украины. Сделать это можно онлайн через портал электронных услуг ПФУ или лично в ближайшем сервисном центре.

Жилье должно предоставляться переселенцам полностью бесплатно, без какой-либо платы за проживание. Переселенцы, в свою очередь, должны фактически проживать по адресу, указанному в заявлении. Компенсацию не назначат, если владелец и ВПЛ являются близкими родственниками первой степени: супруги, родители или дети.

Когда выплату могут отменить

Пенсионный фонд проверяет поданные сведения и фактическое место проживания переселенцев. Если выявляют нарушения или недостоверные данные, выплату прекращают. Основанием является отсутствие ВПЛ по адресу более месяца или пребывание человека за границей более 30 дней подряд. Деньги также отменят из-за родственной связи первой степени или недостоверных сведений в заявлении.

Одновременно получать компенсацию за размещение ВПЛ и субсидию на аренду этого же жилья нельзя — это разные механизмы поддержки, которые не сочетаются.

Ранее Politeka сообщала, денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кто и как может получить до 2600 долларов.

Также Politeka сообщала, денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кто может получить финансовую поддержку и как подать заявку.