Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области снова доступно: «Каритас Одесса УГКЦ» открыл регистрацию на программу, которая возмещает переселенцам аренду жилья и коммунальные услуги в течение шести месяцев.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области снова открыто для регистрации: программа компенсирует переселенцам аренду жилья и оплату коммунальных услуг в течение шести месяцев.

Переезд из родного города — всегда непростое решение, особенно когда к нему вынуждает война. Многие до последнего остаются дома, но безопасность и возможность сохранить покой для себя и близких часто оказываются важнее. Новый город, поиск жилья, финансовые трудности и оформление документов ложатся тяжелым бременем на семью.

Об открытии регистрации на программу поддержки аренды сообщает «Каритас Одесса УГКЦ». Это проект «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине V». Кроме финансового возмещения аренды и коммуналки, участников бесплатно будут сопровождать кейс-менеджер и юрист проекта — они помогут с подготовкой документов, подачей заявлений и другими вопросами.

Кто может подать заявку

К участию приглашают сразу несколько категорий. Прежде всего это внутренне перемещенные лица, переехавшие в Одессу или Одесский район после 1 января 2026 года. Подать заявку могут и ВПЛ, оказавшиеся в кризисной ситуации или проживающие в неудовлетворительных жилищных условиях.

Отдельно программа открыта для переселенцев, проживающих в местах коллективного размещения. Присоединиться могут также репатрианты, вернувшиеся в Украину, но их жилье осталось на временно оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий.

Как обратиться

Детали программы сообщают по телефону 050 710 03 27 в будние дни с 10:00 до 16:00. Благотворители подчеркивают: они хотят, чтобы люди, вынужденные покинуть свои дома, имели больше поддержки, стабильности и чувства безопасности на новом месте.

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