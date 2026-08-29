В Херсонской области продолжается подготовка к отопительному сезону 2026–2027 годов: более 36 тысяч домохозяйств нуждаются в твердом топливе, а международные партнеры уже принимают заявки на денежную помощь.

Жители Херсонской области готовятся к очередному сложному отопительному сезону. В громадах активно ищут решения, как обогреть дома и поддержать население — особенно пенсионеров и другие уязвимые категории, для которых отсутствие топлива зимой может стать критическим.

Как сообщает издание Bilozerka.Info, в конце июля состоялось областное совещание под председательством заместителя начальника Херсонской ОВА Евгения Игнатенко по подготовке к отопительному сезону 2026–2027 годов. Херсонская ОВА собрала данные о потребностях населения деоккупированных территорий и передала их Управлению Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Сколько семей нуждаются в топливе: полная раскладка

По данным ОВА, в освобожденной части Херсонской области насчитывается 64 353 домохозяйства. Из них 36 495 — то есть больше половины — нуждаются в обеспечении твердым топливом. Распределение по форме помощи выглядит так:

6 759 семей — нуждаются в дровах или брикетах в натуральной форме (непосредственно топливом);

— нуждаются в дровах или брикетах в натуральной форме (непосредственно топливом); 32 812 семей — нуждаются в денежной помощи на приобретение топлива;

— нуждаются в денежной помощи на приобретение топлива; 20 592 домохозяйства — нуждаются в покрытии расходов на централизованное, газовое или электрическое отопление.

По состоянию на конец августа в громадах уже принято ориентировочно 60–70% от всех заявок. Параллельно на совместном совещании в августе заместитель начальника Белозерской поселковой военной администрации Алексей Журавленко вместе с руководителем Агентства регионального развития «Офис евроинтеграции» Олегом Кулакевичем и представителями других громад нарабатывали алгоритмы помощи от международных доноров.

Сколько денег дают на топливо

Денежная помощь на приобретение твердого печного топлива предоставляется при поддержке международных партнеров, в частности УВКБ ООН. Размер единовременной денежной помощи на одно домохозяйство составляет от 19 400 до 21 000 гривен на весь отопительный сезон. Право на выплату имеют домохозяйства в прифронтовых зонах, которые отапливают жилье исключительно печью (твердым топливом) и не получали другой аналогичной помощи или льгот на этот сезон.

Для тех, кто не подпадает под гуманитарные выплаты доноров, предусмотрена возможность оформить жилищную субсидию на приобретение твердого топлива через Пенсионный фонд Украины.

Доставка под угрозой: почему люди могут остаться без помощи

Несмотря на подготовку и поддержку партнеров, в прибрежных селах области очень остро стоит вопрос доставки топлива. В Станиславской громаде, которая находится в красной зоне, в таких селах как Александровка, Широкая Балка и Софиевка, еще остаются жители, однако ситуация с безопасностью остается крайне тяжелой.

Начальник Станиславской СВА Александр Бабуцкий объяснил: «Оккупанты на любой дым из дома сразу посылают дрон, чтобы сбросил на жилье гранату. А это приводит к пожару и уничтожению здания. Поэтому сейчас неизвестно, как люди смогут воспользоваться «теплой помощью» и завезти дрова, например, в село». Власть ищет безопасные пути решения проблемы логистики.

Как подать заявку на помощь

Если ваше домохозяйство нуждается в помощи на твердое топливо на сезон 2026–2027 годов, подать заявку можно несколькими путями:

Офлайн: обратиться лично в старостат, поселковую военную администрацию или ЦНАП по месту жительства.

Онлайн: отправить заявку с необходимым пакетом документов электронной почтой в местную ВА или оформить через веб-портал Пенсионного фонда Украины либо приложение «Дія» (если оформляется субсидия).

Какие документы нужны:

заявление по установленной форме;

паспорт гражданина Украины всех членов домохозяйства;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

справка о взятии на учет ВПЛ (при наличии);

документ, подтверждающий наличие печного отопления в доме;

банковские реквизиты по стандарту IBAN (для получения денежной выплаты).

Учитывая, что в громадах уже приняли более половины заявок, жителям Херсонщины советуют не медлить и подать документы как можно скорее.