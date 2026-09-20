Гуманитарная помощь в Запорожской области охватывает несколько уязвимых категорий населения. Благотворительный фонд «Единство и сила» рассказал, кто может бесплатно получить продуктовые наборы, средства гигиены и вещи первой необходимости.

Гуманитарная помощь в Запорожской области от фонда «Единство и сила» доступна нескольким уязвимым категориям населения. В Запорожье бесплатные наборы и вещи первой необходимости могут получить многодетные семьи, люди с инвалидностью, переселенцы и люди пенсионного и предпенсионного возраста.

Помощь оказывает благотворительный фонд «Единство и сила». Организация также отдельно рассматривает запросы жителей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, с которой не могут справиться самостоятельно, — такие заявки оценивают индивидуально по срочности.

Для одиноких маломобильных людей в Харькове и Запорожье фонд организовал адресную доставку. Речь о тех, кто почти не передвигается и не может самостоятельно выйти из дома, независимо от того, присвоили ли им официально инвалидность. Для таких людей упростили регистрацию и отобрали заявки на постоянную периодическую помощь.

В других населенных пунктах Запорожской области помощь организуют после анализа потребностей. Фонд проводит анкетирование в соцсетях, общается с людьми и согласовывает поставки с местной властью. Благодаря этому поддержку доставляют именно туда, где она больше всего нужна, в том числе в отдаленные села.

Среди помощи — продуктовые наборы: крупы (гречка, рис, булгур), консервы, чай, кофе, сгущенное молоко, галетное печенье, хлебцы, детское сухое питание и сухое молоко. Также выдают средства гигиены и бытовую химию: подгузники для взрослых и детей, влажные салфетки, урологические прокладки, шампунь, зубную пасту, мыло, туалетную бумагу, антисептики и стиральный порошок.

Людям с инвалидностью могут передать трости, костыли, кресла колесные, ходунки, глюкометры, тонометры и пульсоксиметры. На случай отключений света и похолодания фонд принимает и выдает теплую одежду, свечи, фонарики, павербанки, термосы, газовые плитки, одеяла, постель и генераторы.

Как обратиться за помощью

Чтобы получить поддержку в Запорожье или другом населенном пункте области, нужно обратиться в фонд «Единство и сила». Актуальные условия предоставления помощи и контакты опубликованы на официальном сайте организации и в ее соцсетях.

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