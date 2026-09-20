Дефицит продуктов в Днепропетровской области снова на слуху после российской атаки 10 сентября по заводу компании Bunge в Днепре, где производят подсолнечное масло «Олейна». Производство временно остановили, но в правительстве уверяют: нехватки масла на полках не будет.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области из-за ударов по логистике до сих пор волнует жителей. На этот раз поводом для беспокойства стала российская атака 10 сентября на завод компании Bunge в Днепре, где производят подсолнечное масло «Олейна». Из-за обстрела работу предприятия временно приостановили, однако в Министерстве аграрной политики уверяют, что дефицита масла в магазинах не будет.

Как рассказал во время брифинга министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, украинская масложировая отрасль имеет достаточный запас прочности. Суммарная мощность отечественных предприятий превышает 20 млн тонн переработки. Из нынешнего урожая около 20 млн тонн масличных культур на переработку направят примерно 16 млн тонн. Поэтому потеря отдельного завода не приведет к нехватке товара на рынке.

Сколько стоит масло в сентябре

Несмотря на отсутствие угрозы дефицита, цена продукта в магазинах остается высокой. В сентябре 2026 года индекс потребительских цен на подсолнечное масло вырос на 1,86%, а средняя стоимость за литр составляет около 107 гривен.

Цена стандартной бутылки «Олейны» объемом 850 мл заметно отличается в зависимости от супермаркета и наличия акций. В АТБ ее можно купить за 99,85 гривны, в сети Varus — за 99,90 гривны, а в «Сильпо» стоимость достигает 109 гривен. В целом в розничных сетях цена такой бутылки колеблется от 90 гривен по акционным предложениям до более чем 110 гривен.

Будет ли подорожание в дальнейшем

Удары по аграрной инфраструктуре создают для предприятий дополнительные расходы и усложняют логистику. В то же время в Минагрополитики пока не прогнозируют обязательного подорожания масла именно из-за повреждения завода Bunge. По словам Тараса Высоцкого, при определенных рыночных условиях ситуация может даже способствовать удешевлению подсолнечного масла для потребителей.

Что советуют украинцам

Министр ранее уверял, что ощутимого дефицита продуктов в Украине не будет, и советовал не формировать запасы продуктов больше, чем на месяц. Поэтому покупать масло «впрок» в больших объемах нет необходимости — полки наполняются, а ключевые сети Днепра и области продолжают работать.

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