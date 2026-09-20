Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье — программа, по которой реальные деньги получает владелец помещения, а не переселенец. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) ежемесячно компенсирует расходы тем, кто бесплатно приютил внутренне перемещенных лиц.
В сентябре 2026 года размер выплаты не изменился и составляет 450 гривен за каждого размещенного переселенца. Сумма фиксированная: сколько человек официально проживает у владельца, столько раз по 450 гривен он и получает ежемесячно. Теперь владелец также может видеть в личном кабинете полную картину относительно назначения, отказа или перерасчета денег.
На сколько назначают и при каких условиях
Финансовую помощь назначают сроком на шесть месяцев с возможностью автоматического продления еще на полгода после проверки данных. Право на деньги имеет именно владелец жилья, предоставивший его переселенцам абсолютно бесплатно.
Чтобы претендовать на выплату, и владелец, и размещенное лицо должны соблюдать три условия:
- владелец не берет с ВПЛ никакой платы за проживание;
- переселенцы фактически живут по адресу, указанному в заявлении;
- владелец и размещенное лицо не являются родственниками первой степени родства — мужем или женой, родителями или детьми.
В ПФУ подчеркивают: компенсацию за размещение не стоит путать с субсидией на аренду жилья. Это два совершенно разных механизма поддержки, хотя оба касаются переселенцев.
Кому откажут в выплате
Фонд постоянно проверяет сведения о заявителях и фактическое место пребывания ВПЛ. Если выявлены нарушения или недостоверные данные, начисление сразу прекращают. Отказать в компенсации могут, если:
- переселенца нет по адресу более одного месяца;
- ВПЛ находится за границей более 30 календарных дней подряд;
- между владельцем и размещенным лицом есть первая степень родства;
- в заявлении поданы ложные данные, влияющие на размер выплаты;
- поддержка дублируется — например, переселенец одновременно оформляет субсидию на аренду этого же жилья.
Как оформить компенсацию в Запорожье
Владелец жилья в Запорожье или любом населенном пункте Запорожской области подает заявление в Пенсионный фонд Украины — лично через сервисный центр или дистанционно, через веб-портал электронных услуг либо контакт-центр фонда. В заявлении указывают адрес помещения и данные переселенцев. После проверки ПФУ назначает выплату, а ее статус владелец отслеживает в личном кабинете.
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