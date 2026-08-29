Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что гарантировать теплоснабжение Херсона этой зимой невозможно из-за постоянных российских ударов по Херсонской ТЭЦ.

Херсонская ТЭЦ, которая обеспечивала теплом значительную часть города, подвергается постоянным российским ударам. Как сообщает Новини.LIVE, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире программы «Ранок.LIVE» заявил, что в таких условиях гарантировать стабильную работу теплоэлектроцентрали невозможно.

По словам эксперта, российские войска могут нанести несколько ударов по объекту в течение одного часа. «Никаких гарантий, к сожалению, сегодня нет», — подчеркнул Харченко. Он добавил, что хорошо знает расположение ТЭЦ и понимает, куда именно могут быть направлены атаки.

Ситуация на правобережье Херсонской области

В населенных пунктах правобережной части Херсонской области ситуация с отоплением разная. Во многих небольших общинах централизованного отопления вообще нет, поэтому там отсутствует инфраструктура, которую могли бы атаковать российские войска.

Вместо этого в таких общинах жители традиционно используют индивидуальные системы обогрева — печки, котлы на твердом топливе, электрические обогреватели. Однако и здесь есть свои вызовы, ведь электроснабжение в регионе также остается под постоянной угрозой.

Что происходит с электроснабжением

Российские войска систематически атакуют подстанции различного уровня напряжения в Херсонской области. «Там атакуют абсолютно все, это прифронтовая зона, и давать какие-либо гарантии по энергоснабжению там просто невозможно», — подчеркнул Харченко.

Предыдущий удар по Херсонской ТЭЦ вызвал серьезные повреждения объекта. Власти уже работают над альтернативными вариантами обеспечения города теплом и электроэнергией, однако конкретных решений пока не озвучено.

Что рекомендуют жителям

Жителей Херсона призывают готовиться к возможным длительным перебоям с отоплением и электроснабжением в зимний период. Людям, у которых есть такая возможность, рекомендуют рассмотреть вариант временного выезда в более безопасные регионы на зимние месяцы.

Тем, кто планирует оставаться, стоит уже сейчас позаботиться об альтернативных источниках обогрева — твердотопливных котлах, буржуйках, газовых обогревателях, а также запастись топливом. Также специалисты советуют утеплить жилье, приобрести генераторы и повербанки для обеспечения базовых потребностей в случае длительных отключений электроэнергии.