Журналисты проверили днепровский супермаркет Dmart после ударов РФ по логистике. Большинство полок оказались заполненными, а табличек о дефиците нет; в АТБ временно ограничили продажу ряда социальных товаров.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области после российских атак на логистику журналисты решили проверить непосредственно на полках. Как сообщает «Информатор Днепр», представители издания зашли в супермаркет Dmart в Днепре, чтобы увидеть реальную ситуацию с ассортиментом. Поводом стали целенаправленные удары войск РФ по украинской логистике, из-за которых крупные сети предупредили покупателей о возможных задержках поставок.

Первыми на ситуацию отреагировали в сети «АТБ»: там ввели временные ограничения «в одни руки» на часть социально важных позиций. Под лимиты попали рыбные и мясные консервы, масло, хлопья, уксус, продукты быстрого приготовления, яйца, крупы, сахар, соль, товары для выпечки, макаронные изделия, сода и крахмал. В компании объяснили, что ограничения должны помешать оптовикам скупать товары для дальнейшей перепродажи.

Больше всего вопросов у покупателей вызвали яйца. В объявлении о лимите цифра «6» означает шесть десятков, то есть 60 яиц в одни руки, а не шесть штук. После этого уточнения волна возмущения в соцсетях спала, хотя пользователи еще несколько дней активно обсуждали новые правила.

Что увидели на полках Dmart в Днепре

В Dmart ситуация с ассортиментом остается стабильной. Большинство полок полностью заполнены: бакалея, фрукты, овощи и выпечка присутствуют в достаточном количестве. Никаких специальных предупреждающих табличек о дефиците в заведении нет.

Единичные случаи отсутствия отдельных позиций в издании объясняют обычным процессом ежедневного обновления ассортимента и выкладки. Это не признак перебоев с поставками, а скорее следствие того, что часть товара еще не успели выложить на полку. В целом торговые точки Днепра работают в штатном режиме и полностью удовлетворяют потребности горожан в продуктах.

Как работают супермаркеты Днепра

Отдельный ценовой сигнал поступил от пчеловодов, которые предупреждают о возможном подорожании меда. Из-за засухи и плохой зимовки пчел урожай меда в этом году может сократиться как минимум на 10%, а экспорт прогнозируют на уровне 42–46 тысяч тонн против примерно 50 тысяч в прошлом году. Президент Союза пчеловодов Украины Сергей Гринев говорит, что меда для внутреннего потребления хватит, но стоимость может пойти вверх.

В АТБ подчеркивают, что реального дефицита продуктов нет, а лимиты носят сугубо превентивный характер. Товарные запасы достаточны, а главная угроза для полок — паника, когда покупатели начинают закупаться «на всякий случай» на недели вперед. Поэтому сеть призывает не создавать избыточных запасов и не поддаваться ажиотажу.

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