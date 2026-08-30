Перерахунок пенсії з 1 вересня в Дніпропетровській області залежить не лише від факту роботи після виходу на заслужений відпочинок.

Перерахунок пенсії з 1 вересня в Дніпропетровській області для працюючих отримувачів залежить від тривалості набутого страхового стажу та часу, який минув після призначення або попереднього перегляду виплати, повідомляє Politeka.

Якщо людина після виходу на пенсію продовжила офіційно працювати й накопичила щонайменше 24 місяці стажу, її виплату можуть переглянути. Основою для розрахунку залишається заробіток, з якого раніше визначали розмір коштів.

Водночас за певних умов до розрахунку дозволяють включити дохід, отриманий уже після призначення виплати. Такий варіант застосовують, якщо він є вигіднішим для отримувача.

Коли після попереднього призначення або перегляду накопичено менше 24 місяців стажу, повторний розрахунок проводять не раніше ніж через два роки.

Інформацію про це надає ПФУ.

Передбачений також автоматичний щорічний перегляд без подання заяви. Він стосується тих, хто на початок березня відповідного року набув необхідний страховий стаж або після попереднього призначення минуло щонайменше два роки.

Якщо громадянин самостійно звертається за переглядом, важливо враховувати дату подання документів. Заява, подана до 15 числа включно, дає право на новий розмір із першого числа поточного місяця. Пізніше звернення переносить початок виплати на наступний місяць.

Працюючим громадянам підвищення, пов’язані зі зміною прожиткового мінімуму, проводять уже після припинення трудової діяльності.

Про працевлаштування або звільнення необхідно повідомити Пенсійний фонд протягом 10 днів. Це дозволяє своєчасно визначити право на доплати та надбавки, які передбачені виключно для непрацюючих отримувачів.

Зокрема, додаткові кошти можуть призначатися непрацюючим пенсіонерам, котрі утримують дітей до 18 років. Несвоєчасне повідомлення про зміну статусу може призвести до неправильної виплати та необхідності повернення надміру нарахованих коштів.

Отже, Перерахунок пенсії з 1 вересня в Дніпропетровській області залежить не лише від факту роботи після виходу на заслужений відпочинок. Важливими залишаються страховий стаж, заробіток, дата попереднього перегляду та своєчасність подання необхідних документів.