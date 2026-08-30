Синоптики радять жителям Дніпропетровської області тримати напоготові парасольку: новий тиждень буде переважно теплим, однак без дощів не обійдеться.

Попередній тижневий прогноз погоди для регіону вже давав уявлення про погоду, а новий тиждень у Дніпропетровській області обіцяє бути переважно теплим, хоч і з окремими дощовими епізодами.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, температурний режим тижня буде комфортним, а опади матимуть короткочасний характер.

У понеділок, 31 серпня, вдень очікується +26°, вночі — +15°, хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У вівторок, 1 вересня, повітря прогріється до +27° — це найтепліший день тижня, вночі стовпчики термометрів опустяться до +14°, небо буде малохмарним, без опадів.

У середу, 2 вересня, вдень утримається спекотна позначка +27°, вночі +15°, малохмарно, опадів не очікується.

У четвер, 3 вересня, температура вдень трохи знизиться до +26°, вночі підвищиться до +17°, хмарність малохмарна, і синоптики прогнозують можливі опади.

У п’ятницю, 4 вересня, вдень +25°, вночі +16°, небо хмарне з проясненнями, без опадів.

У суботу, 5 вересня, вдень утримається +25°, вночі +16°, хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

У неділю, 6 вересня, температура вдень опуститься до +24° — найпрохолодніший день тижня, вночі підвищиться до +18°, малохмарно, і знову можливі опади.

Найтепліше в регіоні буде у вівторок, 1 вересня, коли вдень очікується +27°, а найпрохолодніше — у неділю, 6 вересня, з денною позначкою +24°. Перепад температур за тиждень становить лише 3°, тож різких змін погоди не передбачається. Опади синоптики прогнозують двічі — у четвер, 3 вересня, та в неділю, 6 вересня.

У дні з можливими опадами — четвер і неділю — варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через ковзку дорогу. У решту днів, коли вдень тримається тепла погода до +27°, синоптики радять пити більше води, а активні справи планувати на ранкові або вечірні години, коли сонце менш активне.

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