Журналісти перевірили дніпровський супермаркет Dmart після ударів РФ по логістиці. Більшість полиць виявилися заповненими, а табличок про дефіцит у закладі немає; в АТБ тимчасово лімітували продаж низки соціальних товарів.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області після російських атак на логістику журналісти вирішили перевірити безпосередньо на полицях. Як повідомляє «Інформатор Дніпро», представники видання завітали до супермаркету Dmart у Дніпрі, щоб побачити реальну ситуацію з асортиментом. Приводом стали цілеспрямовані удари військ РФ по українській логістиці, через які великі мережі попередили покупців про можливі затримки в постачанні.

Першими на ситуацію відреагували в мережі «АТБ»: там запровадили тимчасові обмеження «в одні руки» на частину соціально важливих позицій. Під ліміти потрапили рибні та м'ясні консерви, олія, пластівці, оцет, продукти швидкого приготування, яйця, крупи, цукор, сіль, товари для випічки, макаронні вироби, сода та крохмаль. У компанії пояснили, що обмеження мають запобігти скуповуванню товарів оптовиками для подальшого перепродажу.

Найбільше запитань у покупців викликали яйця. В оголошенні про ліміт цифра «6» означає шість десятків, тобто 60 яєць в одні руки, а не шість штук. Після цього уточнення хвиля обурення в соцмережах спала, хоча користувачі ще кілька днів активно обговорювали нові правила.

Що побачили на полицях Dmart у Дніпрі

У Dmart ситуація з асортиментом залишається стабільною. Більшість полиць повністю заповнені: бакалія, фрукти, овочі та випічка присутні в достатній кількості. Жодних спеціальних попереджувальних табличок про дефіцит у закладі немає.

Поодинокі випадки відсутності окремих позицій у виданні пояснюють звичним процесом щоденного оновлення асортименту та розкладки. Це не ознака перебоїв із постачанням, а радше наслідок того, що частину товару ще не встигли викласти на полицю. Загалом торговельні точки Дніпра працюють у штатному режимі та повністю задовольняють потреби містян у продуктах.

Як працюють супермаркети Дніпра

Окремий ціновий сигнал надійшов від пасічників, які попереджають про можливе здорожчання меду. Через посуху та погану зимівлю бджіл урожай меду цьогоріч може скоротитися щонайменше на 10%, а експорт прогнозують на рівні 42–46 тисяч тонн проти близько 50 тисяч торік. Президент Спілки пасічників України Сергій Гриньов каже, що меду для внутрішнього споживання вистачить, але вартість може піти вгору.

В АТБ наголошують, що реального дефіциту продуктів немає, а ліміти мають суто превентивний характер. Товарні запаси достатні, а головна загроза для полиць — паніка, коли покупці починають закуповуватися «про всяк випадок» на тижні наперед. Тому мережа закликає не створювати надлишкових запасів і не піддаватися ажіотажу.

Раніше Politeka повідомляла, дефіцит продуктів в Дніпропетровській області: експерти попередили, як зміняться ціни.

Також Politeka повідомляла, перерахунок пенсії з 1 вересня в Дніпропетровській області: чого чекати українцям.

Як повідомляла Politeka, дощі та різка зміна температури: прогноз погоди у Дніпропетровській області з 31 серпня по 6 вересня.