Благотворительный фонд «Стабилизейшен Суппорт Сервисез» объявил предварительную регистрацию на денежную помощь в Харьковской области — 12 300 гривен на одного человека.

Денежная помощь в Харьковской области снова в центре внимания: благотворительный фонд «Стабилизейшен Суппорт Сервисез» объявил предварительную регистрацию на многоцелевую денежную выплату в размере 12 300 гривен на одного человека.

Как сообщает издание «На пенсії», программа рассчитана на внутренне перемещённых лиц из определённых общин Харьковской и Запорожской областей. Средства направлены на поддержку гражданских, покинувших дома из-за высокого уровня опасности.

Кому отдадут предпочтение

Организаторы будут оценивать заявки по критериям приоритетности. В первую очередь деньги получат те, кто эвакуировался из опасных зон в течение последних 30 дней, а также ВПЛ 2026 года с дополнительными факторами уязвимости:

семьи с несовершеннолетними детьми;

люди почтенного возраста;

лица с инвалидностью;

одинокие граждане, ухаживающие за другими;

домохозяйства, полностью потерявшие источники дохода;

семьи, оказавшиеся в сложных обстоятельствах и нуждающиеся в предметах первой необходимости.

В то же время отказ могут получить те, кто уже получал аналогичную многоцелевую денежную помощь в течение последних трёх месяцев от этого фонда или других благотворительных организаций. Такое правило ввели, чтобы избежать дублирования выплат.

Как подать заявку

Для участия в программе нужно заполнить онлайн-форму предварительной регистрации. В ней указывают персональные данные, информацию о составе семьи и подтверждают статус ВПЛ из определённых регионов. После заполнения формы в течение 2–3 недель с заявителем свяжутся.

Организаторы подчёркивают: регистрация ещё не гарантирует выплату — решение будут принимать после проверки заявок по критериям приоритетности.

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