Благодійний фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» оголосив попередню реєстрацію на грошову допомогу в Харківській області — 12 300 гривень на одну особу.

Грошова допомога у Харківській області знову в центрі уваги: благодійний фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» оголосив попередню реєстрацію на багатоцільову грошову виплату в розмірі 12 300 гривень на одну особу.

Як повідомляє видання «На пенсії», програма розрахована на внутрішньо переміщених осіб із визначених громад Харківської та Запорізької областей. Кошти спрямовані на підтримку цивільних, які залишили домівки через високий рівень небезпеки.

Кому нададуть перевагу

Організатори оцінюватимуть заявки за критеріями пріоритетності. Насамперед гроші отримають ті, хто евакуювався з небезпечних зон протягом останніх 30 днів, а також ВПО 2026 року з додатковими факторами вразливості:

родини з неповнолітніми дітьми;

люди поважного віку;

особи з інвалідністю;

самотні громадяни, які доглядають за іншими;

домогосподарства, що повністю втратили джерела доходу;

сім'ї, які опинилися в складних обставинах і потребують речей першої потреби.

Водночас відмову можуть отримати ті, хто вже отримував аналогічну багатоцільову грошову допомогу протягом останніх трьох місяців від цього фонду або інших благодійних організацій. Таке правило запровадили, щоб уникнути дублювання виплат.

Як подати заявку

Для участі в програмі потрібно заповнити онлайн-форму попередньої реєстрації. У ній вказують персональні дані, інформацію про склад родини та підтверджують статус ВПО з визначених регіонів. Після заповнення форми протягом 2–3 тижнів із заявником зв'яжуться.

Організатори наголошують: реєстрація ще не гарантує виплати — рішення ухвалюватимуть після перевірки заявок за критеріями пріоритетності.

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