Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 1 по 7 сентября обещает жаркое начало и четыре дождливых дня: днем температура будет колебаться от +21° до +28°.

прогноз погоды на предыдущую неделю уже предупреждал о похолодании в регионе, а новая неделя в Киевской области начинается жарко, но вскоре приносит дожди и более прохладный воздух.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели дневная температура будет колебаться от +21° до +28°, а ночная — от +14° до +18°.

Во вторник, 1 сентября, воздух прогреется до +28° днем, а ночью термометры покажут +18°. Небо будет малооблачным, однако синоптики прогнозируют возможные осадки.

В среду, 2 сентября, максимальная температура опустится до +24° днем и +16° ночью. Облачность малооблачная, осадков не ожидается.

В четверг, 3 сентября, столбики термометров удержатся на отметке +24° днем, ночью похолодает до +15°. Небо будет облачным, и синоптики снова прогнозируют возможные осадки.

В пятницу, 4 сентября, днем ожидается +23°, ночью — +14°. Облачность малооблачная, возможные осадки сохранятся.

В субботу, 5 сентября, температура днем будет держаться на уровне +23°, ночью — +17°. Небо будет облачным с прояснениями, и в этот день также возможны осадки.

В воскресенье, 6 сентября, воздух прогреется лишь до +21° — это самый прохладный день недели. Ночью ожидается +15°. Облачность малооблачная, без осадков.

В понедельник, 7 сентября, неделя завершится температурой +22° днем и +14° ночью. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

Таким образом, самым теплым днем недели станет вторник, 1 сентября, с температурой +28°, а самым прохладным — воскресенье, 6 сентября, с +21°. Перепад температур за неделю составляет 7°. Осадки синоптики прогнозируют во вторник, четверг, пятницу и субботу.

Из-за жаркой погоды в начале недели и вероятности осадков в середине стоит скорректировать планы: во вторник, когда воздух прогреется до +28°, лучше пить больше воды и планировать активные дела на утро или вечер, а также защищаться от солнца. В дни с возможными осадками — четверг, пятницу и субботу — не забывайте о зонте и осторожности за рулем.

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