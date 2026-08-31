Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 1 по 7 вересня обіцяє спекотний початок і чотири дощові дні: удень температура коливатиметься від +21° до +28°.

прогноз погоди на попередній тиждень уже попереджав про похолодання в регіоні, а новий тиждень у Київській області починається спекотно, та невдовзі приносить дощі й прохолодніше повітря.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, упродовж тижня температура вдень коливатиметься від +21° до +28°, а вночі — від +14° до +18°.

У вівторок, 1 вересня, повітря прогріється до +28° вдень, вночі ж термометри покажуть +18°. Небо буде малохмарним, проте синоптики прогнозують можливі опади.

У середу, 2 вересня, максимальна температура опуститься до +24° вдень і +16° вночі. Хмарність малохмарна, опадів не очікується.

У четвер, 3 вересня, стовпчики термометрів утримаються на позначці +24° вдень, вночі похолодає до +15°. Небо буде хмарним, і синоптики знову прогнозують можливі опади.

У п’ятницю, 4 вересня, вдень очікується +23°, вночі — +14°. Хмарність малохмарна, можливі опади збережуться.

У суботу, 5 вересня, температура вдень триматиметься на рівні +23°, вночі — +17°. Небо буде хмарним із проясненнями, і цього дня також можливі опади.

У неділю, 6 вересня, повітря прогріється лише до +21° — це найпрохолодніший день тижня. Вночі очікується +15°. Хмарність малохмарна, без опадів.

У понеділок, 7 вересня, тиждень завершиться температурою +22° вдень і +14° вночі. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

Отже, найтеплішим днем тижня стане вівторок, 1 вересня, з температурою +28°, а найпрохолоднішим — неділя, 6 вересня, з +21°. Перепад температур за тиждень становить 7°. Опади синоптики прогнозують у вівторок, четвер, п’ятницю та суботу.

Через спекотну погоду на початку тижня та ймовірність опадів у середині варто скоригувати плани: у вівторок, коли повітря прогріється до +28°, краще пити більше води й планувати активні справи на ранок або вечір, а також захищатися від сонця. У дні з можливими опадами — четвер, п’ятницю та суботу — не забувайте про парасольку та обережність за кермом.

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