Как очистить унитаз от налета быстро, если даже регулярная уборка не спасает от коричневых отложений.

Как очистить унитаз от налета в домашних условиях — задача, которая становится проще, если знать проверенный метод. Простой способ за считанные минуты рассказывают на ютуб-канале Cleaning How To.

Коричневые следы на дне чаши и под ободком — это не грязь и не остатки, а известковые отложения, которые потемнели из-за окисления. Они появляются даже при регулярной уборке, особенно когда вода жесткая. Поскольку известковый налет хорошо растворяется кислотой, автор советует использовать именно кислотное средство.

Сначала нужно убрать воду

Чтобы кислота действовала непосредственно на отложения, из чаши унитаза сначала удаляют воду. Для этого автор использовал строительный или хозяйственный влажный пылесос. Он подчеркивает: помещение нужно хорошо проветривать, ведь открытие чаши и удаление воды может пропустить в комнату неприятные канализационные газы.

Кислота быстро растворяет налет

Для очистки автор взял так называемую «кирпичную кислоту» (brick acid) — кислотное средство, которое применяют для удаления строительных загрязнений и известковых отложений. Если такого средства нет, подойдет обычный уксус, но ему нужно дать действовать значительно дольше — например, оставить на ночь.

Кислотное средство налили в чашу до уровня, до которого обычно доходит вода. Практически сразу отложения начали разрушаться и отпадать от поверхности. Через несколько минут автор осторожно прошелся по чаше туалетным ершиком — даже короткой очистки хватило, чтобы убрать значительную часть налета. После этого раствор смыли, воду снова удалили и повторили процедуру.

Как очистить налет под ободком

Для отложений под ободком автор советует смочить небольшой кусок бумажной салфетки или туалетной бумаги кислотным средством и прижать его к загрязненному участку. Салфетку оставляют на некоторое время, чтобы кислота непосредственно контактировала с налетом. Примерно через 15 минут отложения можно аккуратно снять ершиком.

При работе с концентрированной кислотой важно защищать глаза и руки и избегать разбрызгивания средства. Автор отмечает, что раньше здесь дважды пробовали оставлять на ночь разбавленный уксус, но результат был заметно хуже: вода в чаше дополнительно разбавляла уксус. Вывод простой — кислотное средство работает значительно быстрее, если обеспечить его непосредственный контакт с загрязненной поверхностью.





