В Днепре 1 сентября переселенок приглашают на бесплатную индивидуальную консультацию врача от Международного комитета спасения (IRC). Кроме оценки здоровья и лекарств, на локации будет работать и психолог.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области получила новое медицинское направление — уже 1 сентября в Днепре переселенок приглашают на бесплатную индивидуальную консультацию врача. О такой возможности сообщили в Покровской городской военной администрации, пишет Вильне Радио.

Мероприятие проводит Международный комитет спасения (IRC). К участию приглашают женщин от 18 до 50 лет — прежде всего тех, кто из-за войны был вынужден переехать из Донетчины и других регионов. Консультация полностью бесплатная.

Во время визита пациентки могут получить оценку общего состояния здоровья, рекомендации по дальнейшему обследованию и лечению, а также базовые лекарственные средства согласно советам специалиста. При необходимости врач выдаст направление на дополнительные обследования в медицинские учреждения и клиники.

Кроме врача, на локации будет работать психолог. Он будет проводить индивидуальные консультации и оказывать психологическую поддержку — то есть за один визит можно закрыть сразу и медицинский, и психоэмоциональный запрос.

Когда и где получить консультацию

Прием состоится 1 сентября с 11:00 до 14:00 по адресу: город Днепр, улица В. Антоновича, 56. Это помещение управления социальной защиты населения. Отдельной информации о предварительной записи в сообщении Покровской МВА нет — поэтому ориентироваться стоит именно на указанные время и место, а уточнить детали можно непосредственно на локации.

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