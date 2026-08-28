Грошову допомогу для ВПО у Дніпропетровській області розширюють — благодійники запустили нову програму підтримки переселенців, яка допоможе підготуватися до зимового періоду. Кошти передбачені на оплату комунальних послуг та придбання палива для обігріву оселі.
Як повідомляє «Наше місто» з посиланням на платформу «ДеДопомога», фінансову підтримку надаватиме благодійна організація «Карітас Донецьк» у Дніпрі в межах проєкту «Гібридна енергетична незалежність для забезпечення зимової стійкості критичної інфраструктури в Україні». Проєкт розрахований на період із 1 серпня до 31 грудня 2026 року.
Мета програми — допомогти найбільш вразливим домогосподарствам внутрішньо переміщених осіб підготуватися до холодного сезону. У благодійній організації наголошують: взимку тепло в оселі стає не лише питанням комфорту, а й базовою потребою та складовою безпеки.
На що можна витратити кошти
У межах програми передбачена фінансова підтримка за двома напрямами: придбання палива для обігріву житла та оплата комунальних послуг, зокрема теплопостачання.
У яких громадах діє допомога
Отримати гроші можуть мешканці трьох громад Дніпропетровської області: Томаківської, Богданівської та Тернівської. Програма передусім орієнтована на домогосподарства ВПО, які належать до визначених категорій вразливості.
Хто має право на виплати
Фінансова підтримка передбачена для восьми категорій внутрішньо переміщених осіб:
- люди з інвалідністю I та II груп;
- самотні люди віком від 60 років;
- багатодітні сім'ї, у яких виховують трьох і більше дітей до 18 років;
- одинокі батьки або матері;
- важкохворі люди, які потребують тривалого та дороговартісного лікування (за наявності підтвердних документів);
- вагітні жінки;
- матері, які годують грудьми;
- сім'ї, у яких є діти віком до трьох років.
Як подати заявку
Формуванням та оновленням списків отримувачів допомоги займаються органи місцевого самоврядування Тернівської, Томаківської та Богданівської громад. У «Карітасі Донецьк» радять звертатися безпосередньо до представників програми у своїй громаді, щоб уточнити можливість отримання допомоги та перевірити свій статус.
Отримувачам також рекомендують стежити за актуальними пропозиціями через мобільний застосунок «де Допомога» — у ньому публікують інформацію про доступні грошові виплати, продуктові набори, одяг, предмети побуту та інші види підтримки. Крім того, актуальні оголошення публікують у Telegram-каналі «ДеДопомога».
Раніше Politeka повідомляла, гуманітарна допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто та як може отримати підтримку по новій програмі.
Також Politeka повідомляла, різке похолодання очікується у Дніпропетровській області: прогноз погоди з 29 серпня по 4 вересня.
Як повідомляла Politeka, подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: як змінилися ціни популярних товарів за місяць.