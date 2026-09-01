У Дніпрі 1 вересня переселенок запрошують на безоплатну індивідуальну консультацію лікаря від Міжнародного комітету порятунку (IRC). Окрім оцінки здоров'я та ліків, на локації працюватиме й психолог.

Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпропетровській області отримала новий медичний напрямок — уже 1 вересня в Дніпрі переселенок запрошують на безоплатну індивідуальну консультацію лікаря. Про таку можливість повідомили в Покровській міській військовій адміністрації, пише Вільне Радіо.

Захід проводить Міжнародний комітет порятунку (IRC). До участі запрошують жінок віком від 18 до 50 років — насамперед тих, хто через війну вимушено переїхав із Донеччини та інших регіонів. Консультація повністю безоплатна.

Під час візиту пацієнтки можуть отримати оцінку загального стану здоров'я, рекомендації щодо подальшого обстеження та лікування, а також базові лікарські засоби відповідно до порад фахівця. Якщо буде потрібно, лікар надасть направлення на додаткові обстеження до медичних закладів і клінік.

Окрім лікаря, на локації працюватиме психолог. Він проводитиме індивідуальні консультації та надаватиме психологічну підтримку — тобто за один візит можна закрити одразу і медичний, і психоемоційний запит.

Коли і де отримати консультацію

Прийом відбудеться 1 вересня з 11:00 до 14:00 за адресою: місто Дніпро, вулиця В. Антоновича, 56. Це приміщення управління соціального захисту населення. Окремої інформації про попередній запис у повідомленні Покровської МВА немає — тож орієнтуватись варто саме на вказаний час і місце, а уточнити деталі можна безпосередньо на локації.

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