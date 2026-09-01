Графики отключения света в Черкасской области со 2 по 4 сентября: энергетики обнародовали список улиц, где временно будут отключать электроэнергию для плановых работ.

Графики отключения света в Черкасской области со 2 по 4 сентября предусматривают временные отключения десятков улиц Черкасс, а также двух сёл. Об этом сообщает сайт «Черкасиобленерго», опубликовавший обновлённый график плановых отключений.

Какие улицы Черкасс обесточат 2 сентября

Во вторник, 2 сентября, большинство отключений приходится на областной центр. Энергетики составили такой перечень:

09:00–17:00 — ул. Героев Днепра, ул. Защитников Азовстали;

09:00–16:00 — ул. Дахновская, ул. М. Лыпковского, ул. Набережная;

10:00–16:00 — ул. Нарбутовская, ул. Надпольная, ул. Гуржиевская, пер. М. Калашника, ул. Садовая, ул. Пастеровская, пер. П. Юркевича, пер. Д. Бочкова, ул. В. Черновола, ул. Криваловская;

09:00–16:00 — отдельные адреса на ул. Дахновской.

Кроме Черкасс, 2 сентября плановые отключения затронут сёла области. В Вознесенском с 08:00 до 17:00 будут отключать ул. Червоную и ул. Центральную, а в Свидовке с 09:00 до 16:00 — ул. Дахновскую.

3 и 4 сентября: отключения сместятся к центру Черкасс

В среду, 3 сентября, электроэнергию планируют ограничивать преимущественно в центральной части Черкасс — с 09:00 до 15:00. В перечень попали ул. Хрещатик, ул. А. Терещенко, ул. Героев Чернобыля, б-р Т. Шевченко, ул. Косинского и ул. Казбетская.

На четверг, 4 сентября, в графике указано плановое отключение по адресу ул. Благовестная — ориентировочно с 09:00 до 16:00.

Как проверить, отключат ли свет по вашему адресу

В компании напоминают: графики актуализируются каждые 60 минут, поэтому время начала и окончания перерывов может меняться. Проверить свой адрес можно на сайте «Черкасиобленерго» в разделе «Графики отключений» — по лицевому счёту или по адресу. Круглосуточный кол-центр: 0 800 501 328, (0472) 33 87 87, (093) 170 40 57, (050) 434 87 87.

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