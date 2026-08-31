Графіки відключення світла в Черкаській області 1 та 2 вересня опубліковано — у громаді триватимуть планові роботи на електромережах.

Графіки відключення світла у Черкаській області на 1 та 2 вересня стосуються насамперед Шполянської громади. Про планові знеструмлення повідомляє Черкасиобленерго.

1 вересня: які вулиці у Шполі знеструмлять

1 вересня з 08:00 до 17:00 без електропостачання залишаться мешканці міста Шпола. За інформацією Шполянської міської ради, ремонтні роботи проведуть на вулиці Степана Бена та в провулку Лозуватському. Інших адрес на цей день енергетики не заявляли.

2 вересня: Шпола та село Васильків

2 вересня графіки відключення світла в Черкаській області охоплять два населені пункти. З 08:00 до 17:00 у селі Васильків знеструмлять вулиці Соборну та Кооперативну, а в місті Шпола — вулиці Калигірську, Різдвяну та Шполянське лісництво.

Смілянська філія

Окремо про планові роботи попередила Смілянська філія Черкасиобленерго. Там орієнтовно з 07:00 до 18:00 без світла можуть залишатися місто Старосілля, селище Балаклея та село Миколаївка.

Що варто зробити мешканцям

Енергетики нагадують, що такі відключення є плановими — їх проводять для ремонту та обслуговування мереж. Мешканцям радять заздалегідь зарядити телефони й павербанки, перевірити роботу холодильників і не залишати надовго відчиненими морозильні камери. Список адрес можуть уточнювати, тому перед виходом із дому варто звіритися з оголошеннями громад.

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