Как действовать, когда телефон не работает — ситуация, которая может застать врасплох. Чтобы смартфон реже «подводил», его стоит регулярно перезагружать. Это простая привычка, которая позволяет избежать многих проблем с гаджетом.

Современный телефон — это маленький компьютер, постоянно выполняющий десятки фоновых процессов. Со временем в памяти накапливаются временные файлы, а программы, долго работающие без перерыва, могут начать сбоить. Именно поэтому функция перезапуска существует не просто так: она даёт системе возможность завершить лишние процессы и восстановить нормальную работу.

Как часто нужно перезагружать телефон

В руководстве по мобильной безопасности Агентство национальной безопасности США (NSA) рекомендует перезагружать телефон примерно раз в неделю. Это правило касается как iPhone, так и устройств на Android. Материал вышел 2 июня 2026 года, однако сама рекомендация остаётся актуальной для пользователей в Украине и дальше.

Еженедельный перезапуск помогает защитить гаджет от вредоносного программного обеспечения и так называемых zero-click-уязвимостей. Во время перезагрузки система удаляет часть вредоносного кода и завершает подозрительные фоновые процессы. Кроме безопасности, такая процедура очищает кеш и освобождает оперативную память.

Вот основные причины, почему стоит регулярно перезагружать гаджет:

устранение сбоев программного обеспечения;

очистка временной памяти;

завершение обновления системы и установки обновлений;

сброс конфигурации после установки или удаления программ.

Как правильно перезагружать телефон

Алгоритм прост: закройте активные приложения, выключите телефон обычным способом, подождите примерно минуту и включите его снова. Такая пауза даёт системе время полностью завершить процессы и очистить временные данные. Особенно полезно перезапускать смартфон после крупных обновлений или когда он начал работать заметно медленнее.

Для старых моделей с небольшим объёмом оперативной памяти — 3–4 ГБ или меньше — допускается даже ежедневный перезапуск. Он пригодится тем, кто редко очищает приложения, не следит за фоновыми процессами или не обновляет операционную систему. Регулярное выключение снижает риск аварийных сбоев, связанных с обновлениями и установкой или удалением программ.