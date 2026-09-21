После серии российских ударов по торговым объектам часть магазинов в Запорожье прекратила работу, а отдельные сети вывозят товар. Пока о всеобщем подорожании или дефиците речи нет, но маршруты покупателей уже меняются.

Подорожание продуктов в Запорожье и закрытие магазинов после атак РФ всё заметно меняют повседневные маршруты горожан. Часть торговых точек временно прекращает работу, отдельные арендаторы вывозят товар, а крупные комплексы закрываются во время каждой воздушной тревоги.

Для покупателей в Запорожье теперь меньше значит, какой магазин открыт — куда важнее расположение точки, наличие укрытия рядом и возможность быстро покинуть помещение при угрозе. Об этом сообщает портал «Акцент».

Какие магазины прекратили работу

В торговом центре «Амстор» в Шевченковском районе временно не работает часть арендаторов. Некоторые предприниматели забрали товар из помещений. Приостановили работу магазины техники, ювелирных изделий, одежды, аксессуаров и мобильной связи, а также кинотеатр и зона питания.

Сам торговый центр не закрыт окончательно. Во время тревоги он прекращает работу, а после отбоя может возобновить её с учётом ситуации.

Отдельное решение приняла сеть Sinsay. Её магазины в Запорожье планируют не открываться ориентировочно в течение месяца. Ранее компания уже делала длительную паузу из-за рисков безопасности.

Почему бизнес не может работать в обычном режиме

Магазины не могут вернуться к обычному режиму работы из-за постоянной угрозы повторных атак. За короткий промежуток времени российские войска несколько раз били по торговым комплексам в разных районах города.

5 сентября FPV-дрон попал во вход «Амстора» — ранения получили девять человек. В ночь на 11 сентября удар получил комплекс возле улицы Перемоги, где возник пожар. 17 сентября в результате российской атаки был разрушен торговый центр в Хортицком районе — огонь охватил более 10 тысяч квадратных метров.

До этого россияне дважды атаковали запорожские гипермаркеты «Эпицентр». Из-за ударов были повреждены торговые помещения, возникали масштабные пожары, пострадали люди.

Магазинам приходится учитывать сразу несколько факторов: возможность эвакуации посетителей, безопасность работников, сохранение товара и риск потери помещения. Длительные тревоги также сокращают фактический рабочий день: заведение может быть открыто по графику, но несколько раз приостанавливать обслуживание.

Как меняются покупки запорожцев

Закрытие точек больше всего ощутят жители районов, где выбор и раньше был ограничен. Части горожан придётся ездить дальше за необходимыми товарами или переходить на небольшие магазины в жилых кварталах.

Поток покупателей может перераспределиться между другими торговыми центрами, рынками и магазинами. Нагрузка на работающие заведения будет расти, особенно в выходные и часы без тревог.

Когда могут вырасти цены

Сообщений о повышении цен именно из-за временного закрытия точек пока нет. Речь не идёт о прекращении поставок товаров в Запорожье.

На цены значительно больше влияют закупочная стоимость, курс валют, топливо, логистика, аренда и расходы на безопасность. Дополнительные расходы магазинов на ремонт, перевозку или переезд могут отразиться на стоимости отдельных товаров.

В районах, где точек меньше, покупатели теряют возможность сравнивать и выбирать дешевле рядом с домом. Пока атаки сильнее влияют на доступный выбор и привычные маршруты покупателей, чем на цены в целом.

Что делать покупателям

Запорожцам стоит заранее проверить режим работы магазина и пользоваться услугами доставки крупных сетей, чтобы избежать лишних поездок во время тревоги.

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