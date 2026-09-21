Доплаты для пенсионеров в Запорожской области начисляются автоматически после достижения определенного возраста. В Пенсионном фонде объяснили, какие суммы предусмотрены и кому надбавку не начислят.

Доплаты для пенсионеров в Запорожской области растут вместе с возрастом человека. После достижения 70 лет украинцам, живущим на Запорожье и в других регионах, гарантирована ежемесячная возрастная надбавка к пенсионным выплатам — однако получить её смогут не все.

Как поясняют в Пенсионном фонде, надбавка назначается автоматически на основании сведений, которые уже есть в базе ведомства, поэтому писать заявления и ходить в отделения не нужно. Деньги добавляют к пенсии по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет.

Сколько получит пенсионер в зависимости от возраста

Размер возрастной надбавки привязан к тому, сколько лет исполнилось человеку. После 70 лет ежемесячная доплата составляет около 300 гривен — за год это дополнительные 3600 гривен.

После 75 лет сумма вырастает до 456 гривен в месяц. А когда пенсионер достигает 80-летия, государство добавляет ещё 114 гривен — итоговая ежемесячная доплата может достигать 570 гривен.

Кому надбавку не выплатят

Главное условие получения выплаты — суммарный ежемесячный доход пенсионера вместе со всеми другими надбавками не должен превышать 10 340 гривен. Если пенсия вместе с назначенной надбавкой выходит за этот предел, размер доплаты скорректируют.

Кроме того, возрастная надбавка не начисляется работающим пенсионерам. Получить её можно только после официального увольнения — тогда Пенсионный фонд начнёт перечислять дополнительные деньги.

Как оформить надбавку

Поскольку выплата начисляется автоматически, обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Если пенсионер заметил, что доплату не начислили, стоит проверить свой статус — в первую очередь, работает ли он.

Отдельно законодательство предусматривает и другие механизмы увеличения выплат. Одинокие пенсионеры от 80 лет, которые по медицинским показателям нуждаются в постоянном уходе, имеют право на пособие по уходу — его оформляют через Пенсионный фонд на основании медицинского заключения.

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