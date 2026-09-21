Дефицит продуктов в Днепропетровской области после серии вражеских ударов по продуктовым складам проверили журналисты — они проинспектировали магазины и супермаркеты Кривого Рога и показали, что реально происходит с полками.

Нехватка продуктов в Днепропетровской области после атак на склады — то, что больше всего волнует жителей региона. После серии вражеских ударов по крупным продуктовым складам по всей Украине люди начали массово скупать товары первой необходимости, поэтому журналисты проверили, что реально происходит с полками в Кривом Роге.

Как передает издание «Відомо», представители областных военных администраций и крупных ритейлеров заверили: продовольственная безопасность регионов под контролем, а логистические цепочки перестраиваются. Журналисты проинспектировали торговые точки разных форматов — от магазинов у дома до гипермаркетов.

В небольших придомовых магазинах намека на панику или дефицит нет: в свободном доступе крупы, мука, макаронные изделия, соль и сахар. Стабильная ситуация и в супермаркетах «АТБ» и Varus — запасы, которые горожане смели с полок, уже полностью пополнены.

Что показал рейд по гипермаркетам

В гипермаркете Fozzy пустых полок нет: стеллажи завалены товаром под самый потолок, а в проходах выставлены дополнительные палеты с крупами, сахаром, мукой, солью и макаронами.

В «Сильпо» попадаются отдельные пустые полки, но ситуация некритична: сахар, соль и макароны есть в достаточном количестве. На момент проверки не хватало лишь муки. Администрация оставила покупателям записку: «ДОРОГИЕ ГОСТИ! Из-за последствий вражеской атаки на нашу логистическую инфраструктуру некоторым товарам требуется больше времени на доставку. Мы ВСЕ ПРИВЕЗЕМ. НЕ ВПЕРВЫЕ. СПРАВИМСЯ!».

Зато в гипермаркете Metro торговый зал выглядит опустевшим: значительную часть стеллажей убрали, а оставшиеся стоят полупустыми или совсем пустыми. Сотрудники подтвердили: это прямое последствие атак на продуктовые склады сети.

Что с известными брендами

Отдельно проверили товары производителей, об атаках на мощности которых писали в соцсетях: напитки Coca-Cola, снеки Chipsters и Flint, вермишель REEVA. Никакого дефицита этой продукции не обнаружили ни в одном магазине.

В целом ситуация в Кривом Роге контролируемая. Временные логистические трудности отдельных сетей не означают продовольственного кризиса — большинство пустых полок вызваны искусственным ажиотажем и паникой, а магазинов с полным ассортиментом в городе достаточно.

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