Подорожание проезда с 22 сентября в Одесской области: «Укрзализныця» вводит новую шестизоновую систему тарифов на пригородные поезда, по которой цена билета будет зависеть от дальности поездки.

Подорожание проезда в Одесской области с 22 сентября уже подтверждено: «Укрзализныця» переводит пригородные электрички на новую шестизоновую тарифную систему, при которой стоимость билета зависит от дальности поездки, а не от каждого километра отдельно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Укрзализныцю». Новые тарифы уже действуют с 15 сентября в Киевской, Черниговской и Житомирской областях. С 22 сентября их введут в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областях. Позже систему планируют распространить на остальные регионы Украины.

Сколько будет стоить поездка

Пассажиры будут платить фиксированную сумму в пределах каждой тарифной зоны:

до 50 км — 30 гривен;

51–90 км — 55 гривен;

91–130 км — 75 гривен;

131–170 км — 95 гривен;

171–250 км — 115 гривен;

более 250 км — 150 гривен.

То есть внутри одной зоны цена одинакова независимо от того, сколько именно километров проехал пассажир. Например, поездка на 51 км и на 90 км будет стоить одинаково — 55 гривен.

Почему повысили тарифы

В «Укрзализныце» объяснили, что пригородные перевозки остаются убыточными. Среди причин компания называет неуплату рядом администраций компенсаций за перевозку льготников, а также рост стоимости электроэнергии, топлива и других ресурсов.

Новая модель, по ожиданиям перевозчика, поможет частично сократить убытки без существенного роста стоимости проезда. За счет этого «Укрзализныця» планирует сохранить действующие пригородные маршруты и остановки и направить больше средств на ремонт и модернизацию поездов.

Что это значит для пассажиров

Подорожание проезда с 22 сентября в Одесской области коснется всех пассажиров пригородных поездов — но сами маршруты и остановки «Укрзализныця» отменять не планирует. Билеты, как и раньше, можно приобрести в кассах или через мобильное приложение «Укрзализныци».

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