Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области начисляют автоматически, когда человеку исполняется 70, 75 или 80 лет. В ПФУ напомнили размеры возрастных надбавок и условия их назначения.

Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области начисляют без заявлений — как только пенсионер достигает определенного возраста. Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области напомнило, как работает ежемесячная возрастная надбавка.

Речь идет о компенсационной выплате, которую устанавливают за сам факт достижения возраста: 70, 75 или 80 лет. Размер надбавки зависит от того, сколько лет исполнилось человеку, и растет с каждым новым рубежом.

Сколько доплачивают по возрасту

Ежемесячно к пенсии устанавливают три фиксированные суммы:

после 70 лет — 300 гривень;

после 75 лет — 456 гривень;

после 80 лет — 570 гривень.

Как только человек переходит следующий возрастной рубеж, надбавка автоматически растет: сначала 300 гривень, затем 456, а после 80 лет — уже 570 гривень ежемесячно. Отдельно пересчитывать ее не нужно.

Кто имеет право на надбавку

Возрастную надбавку получают не все: она назначается только тем пенсионерам, у кого ежемесячный размер пенсионной выплаты — вместе со всеми надбавками, повышениями и другими доплатами — не превышает 10 340,35 гривни. Если пенсия больше этой суммы, возрастная надбавка не назначается.

Нужно ли куда-то обращаться

Нет. Пенсионный фонд сам отслеживает дату рождения по материалам личного дела и добавляет надбавку с месяца, следующего за тем, в котором пенсионеру исполнился соответствующий возраст. Деньги поступают вместе с основной пенсией тем же способом — на банковскую карту или через отделение почты.

Если надбавку по каким-то причинам не начислили, можно обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда в Кировоградской области или подать заявление через веб-портал электронных услуг ПФУ.

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