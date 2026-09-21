Начало отопительного сезона в Сумской области в 2026 году приближается, и местные тепловики уже отчитались о готовности к самой сложной зиме за последние пять лет.

Денежная помощь в Сумской области помогает жителям пережить непростой период, поэтому тепловики делают всё, чтобы зима не добавила людям новых хлопот. Начало отопительного сезона в Сумской области в 2026 году готовят в условиях ухудшения ситуации с безопасностью, но никаких сбоев с теплом и горячей водой у потребителей пока не было.

О подготовке к сезону 2026–2027 годов рассказал директор ТОВ «Сумитеплоэнерго» Дмитрий Васюнин. По его словам, предприятие уже пятый год подряд готовится к самой сложной зиме, и этот сезон не станет исключением.

Отопительный период в Сумах, как и по всей стране, стартует согласно постановлению Кабмина №830. Решение о начале и окончании подачи тепла принимают органы местного самоуправления. Правило неизменное: тепло включают, когда в течение трёх суток средняя суточная температура воздуха не превышает +8°C.

Готов ли город к нештатным ситуациям

Каждый источник тепловой энергии в областном центре обеспечен альтернативным источником электрической энергии. Для обслуживания генераторов создана отдельная бригада. Это позволяет, по словам директора, подавать всем потребителям тепло и горячую воду без перебоев даже во время усиленных обстрелов объектов компании.

Сумская ТЭЦ уже модернизирована. Сейчас идёт децентрализация источников тепла по городу — строятся новые объекты, чтобы уменьшить зависимость от одной большой станции. К старту сезона должна быть стопроцентная альтернатива теплоснабжения, независимая от ТЭЦ.

Когда ждать тепла в домах

Точной календарной даты старта сезона нет — всё будет зависеть от погоды. Включать отопление начнут, когда среднесуточная температура три дня подряд будет держаться на отметке ниже +8°C. Для жителей области это означает, что батареи могут потеплеть уже с первыми холодами, а не в строго определённое число.