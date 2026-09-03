Из-за изменений в перечне территорий возможных боевых действий жители Боромлянской, Верхнесыроватской и части Бурынской громад Сумщины получили право оформить статус ВПЛ, справку и денежную помощь на проживание в Сумах.

Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области теперь доступна ещё большему числу переселенцев — Министерство развития громад и территорий Украины обновило перечень территорий, где идут или шли боевые действия. Благодаря этому жители ряда громад Сумщины, переехавшие в Сумскую городскую территориальную громаду, получили право оформить статус внутренне перемещённого лица и государственную помощь на проживание.

Как сообщили в Департаменте социальной защиты населения Сумского городского совета, изменения утверждены приказом от 16 июля 2026 года № 1389. Документ вступил в силу 21 августа 2026 года, а сам перечень опубликован на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Какие громады вошли в перечень

Статус территорий, где возможны боевые действия, получили все населённые пункты Боромлянской и Верхнесыроватской громад. В перечень также добавили восемь населённых пунктов Бурынской громады: Гатку, Дяковку, Новый Мир, Пески, Сапушино, Шпокалку, Копылово и Кошарское.

Жители этих населённых пунктов, переехавшие в город Сумы и прилегающие старостинские округа, теперь могут зарегистрироваться как ВПЛ, получить справку переселенца и оформить помощь на проживание. Приём ведут в департаменте по адресу: ул. Харьковская, 35.

При регистрации переселенцам предоставляют гуманитарную помощь, а также бесплатное временное проживание в общежитиях и возможность поселения в модульный городок — на определённых условиях. Поэтому тем, кому нужна крыша над головой, можно сразу обратиться за комплексной поддержкой.

Как оформить выплату и жильё

Чтобы оформить статус ВПЛ и помощь на проживание, нужно обратиться в Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета на ул. Харьковской, 35. С собой следует иметь документ, удостоверяющий личность, и подтверждение фактического места проживания в пределах Сумской городской громады. Специалисты департамента помогут оформить справку ВПЛ и заявление на выплату.

Масштаб проблемы значительный: по состоянию на 1 июля 2026 года на учёте в департаменте находилось 36 342 внутренне перемещённых лица — почти в восемь раз больше, чем до начала полномасштабного вторжения. Из них 24 152 человека приехали в громаду из других районов Сумской области, причём 57 % — из приграничных громад, эвакуированных из-за ситуации с безопасностью.

Больше всего переселенцев прибыли из Краснопольской и Белопольской территориальных громад — почти по 9 тысяч из каждой. Именно эти приграничные громады постоянно обстреливают, поэтому люди вынуждены искать убежище в Сумах.

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