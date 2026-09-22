Графики отключения света в Черниговской области 23 и 24 сентября затронут десятки улиц Чернигова — энергетики предупредили о плановых работах на электросетях.

Графики отключения света в Чернигове на 23 и 24 сентября вновь меняются — энергетики анонсировали плановые отключения на десятках улиц города в дневное время.

Жителей Чернигова предупреждают: 23 и 24 сентября с 09:00 до 17:00 свет будет периодически пропадать во многих кварталах. Отдельным адресам придется потерпеть дольше — в среду отключения могут длиться до 19:00 или 21:00, в четверг — до 19:00 или 21:00 в зависимости от участка.

Об этом сообщает Черниговоблэнерго. Причина — плановые ремонтные работы на электросетях, которые энергетики проводят, чтобы избежать аварийных отключений в холодное время года.

Среди улиц, которые 23 сентября останутся без напряжения, — Глуховская, Героев Чернобыля, Степана Бандеры, Харьковская, Шевченко, Одесская, Партизанская, Победы и Сосницкая. Перечень обширный, поэтому специалисты советуют сверять свой адрес непосредственно в графике на сайте облэнерго.

24 сентября список дополнится такими улицами, как Любецкая, Набережная, Ивана Мазепы, Воскресенская и Первая Набережная. Отключать будут преимущественно в тот же дневной промежуток.

Графики отключения света в Черниговской области 23 и 24 сентября: практические советы

Энергетики советуют заранее зарядить павербанки и смартфоны, а также подумать, как сохранить продукты в холодильнике на время длительного отключения — особенно в среду, когда часть адресов будет без света до 21:00.

Что делать, если в вашем доме света нет дольше графика

Если свет отсутствует дольше заявленного времени, нужно обратиться в колл-центр Черниговоблэнерго по телефонам, указанным на официальном сайте, или проверить актуальный график онлайн. Информацию облэнерго обновляет ежедневно по состоянию на дату публикации.

Ранее Politeka сообщала, стоит зарядить павербанки: в Чернигове 20 и 21 сентября вводятся длительные графики отключения света.

Также Politeka сообщала, энергетики предупредили об отключении света в Черниговской области 19 и 20 сентября.