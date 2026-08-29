У Сумській громаді ще 9 переселенців отримають державні виплати на придбання житла. Загалом у межах програми забезпечення житлом ветеранів та ВПО в регіоні вже виділили понад 10 мільйонів гривень.

Безкоштовне житло для ВПО у Сумській області продовжує надаватися — цього разу ще 9 переселенців із Сумської міської територіальної громади отримають державні виплати на придбання власного помешкання. Відповідне рішення ухвалили на черговому засіданні комісії з питань забезпечення житлом ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомляє газета «Ваш шанс», загалом до Сумської міської ради надійшло 256 заяв від переселенців, які потребують поліпшення житлових умов. Станом на кінець серпня 2026 року позитивне рішення вже ухвалили щодо 215 родин. Загальна сума виділених коштів перевищила 10 мільйонів гривень.

Програма передбачає надання грошової компенсації для придбання житла на вторинному ринку або для будівництва нового. Розмір виплати розраховується індивідуально — залежно від кількості членів родини та нормативної вартості квадратного метра в регіоні. Для Сумської області цей показник становить близько 22 тисяч гривень за квадратний метр.

Серед тих, хто вже скористався програмою, — родини ветеранів, учасників бойових дій та внутрішньо переміщені особи, які втратили житло внаслідок російської агресії. Дев'ятеро нових отримувачів уже найближчим часом зможуть обрати собі помешкання та укласти угоду купівлі-продажу.

Як подати заяву на отримання виплати

Щоб отримати державну грошову компенсацію на житло, переселенцям і ветеранам необхідно звернутися до відділу обліку та розподілу житлової площі Сумської міської ради. Подати заяву можна особисто за адресою: м. Суми, вул. Горького, 21, кабінет 104.

До заяви слід додати: копію паспорта громадянина України, ідентифікаційний код, довідку внутрішньо переміщеної особи або посвідчення учасника бойових дій, документи про склад сім'ї, а також довідку про відсутність у власності житла. Термін розгляду заяви становить до 30 календарних днів із моменту подання повного пакета документів.

У Сумській міській раді наголошують, що програма фінансується коштом державного бюджету і діятиме до повного використання виділених коштів. Охочим рекомендують не зволікати з поданням документів.

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