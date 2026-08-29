За три тижні серпня з Донецької області евакуювалося 9,4 тисячі людей. Розповідаємо, як працює процес евакуації, яку грошову допомогу можна отримати та як знайти житло на новому місці.

Безкоштовне житло для переселенців у Сумській області стає дедалі актуальнішим — лише за три тижні серпня з Донецької області виїхало 9,4 тисячі людей, що становить майже десяту частину населення, яке залишалося в регіоні.

Через складну безпекову ситуацію обов'язкову евакуацію оголосили в передмістях Краматорська та Слов'янська. У прифронтовій Дружківці люди залишилися без світла, води та газу. Кількість ударів дронів на оптоволокні, авіаударів та артилерійських обстрілів лише зростає, що змушує мешканців залишати рідні домівки.

Як повідомляють «Новини Донбасу» з посиланням на благодійний фонд «Янголи Спасіння», щодня організація евакуює від 15 до 40 осіб, зокрема маломобільних, яких вивозять спеціальним транспортом. Із недавніх пір із Краматорська та Слов'янська людей вивозять не автобусами, а легковими автомобілями або невеликими бусами — це дозволяє рухатися швидше та не привертати зайвої уваги.

«Якщо порівнювати з минулим роком, то цьогоріч евакуація більш ризикована і складна. Ті населені пункти, в яких раніше можна було себе вільно почувати, ті ж Краматорськ та Слов'янськ, на сьогодні вже не є такими», — розповів проєктний менеджер фонду Тарас Кравець.

Як зареєструватися на евакуацію

Охочі виїхати можуть зробити це власним транспортом або звернутися до волонтерів чи місцевих адміністрацій. Для сільських жителів, більшість із яких — пенсіонери, джерелом офіційної інформації є староста. Для решти працює call-центр з питань евакуації населення Донецької ОДА.

Зателефонувавши за номером call-центру, потрібно повідомити оператору прізвище, ім'я, по батькові, вік та адресу проживання. Після цього представники держслужби зв'язуються із заявниками та призначають час евакуації. Зазвичай виїзд планують на найближчі дні.

Із собою людина може взяти стільки речей, скільки зможе самостійно нести — як правило, дві-три сумки. Увесь процес — від виїзду до транзитного центру й подальшого переїзду на нове місце — безкоштовний.

Яку грошову допомогу можна отримати

Прибувши до транзитного центру (найчастіше це місто Лозова Харківської області), евакуйованим надають адміністративну, медичну та психологічну допомогу. Тут же реєструють на отримання одноразової грошової виплати в розмірі 12 300 гривень на кожну людину. До квітня 2026 року ця сума становила 10 800 гривень.

Виплата надходить не одразу — залежно від наявності коштів у благодійних організаціях, гроші можуть прийти протягом від одного тижня до двох місяців. Крім одноразової допомоги, евакуйовані також можуть оформити щомісячні виплати як внутрішньо переміщені особи: 3 000 гривень для осіб з інвалідністю та 2 000 гривень для інших категорій.

Як знайти житло на новому місці

У транзитному центрі людям допомагають із пошуком житла. Зазвичай пропонують кімнату в гуртожитку в будь-якій точці України — зокрема й у Сумській області. Вибрати та забронювати житло можна самостійно на платформі «Поруч», де вказані опис і фото гуртожитків. В оператора можна уточнити, чи є проживання безкоштовним або потрібно щомісяця сплачувати невелику суму.

Коли людина визначилася з місцем проживання, їй допомагають переїхати евакуаційним поїздом або автобусом. Важливо: за евакуацію до транзитного центру, а також за допомогу в переїзді на нове місце проживання платити не потрібно.

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