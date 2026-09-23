Графики отключения света в Днепре 24 и 25 сентября обнародовали энергетики — в части домов электроэнергию будут отключать по несколько часов подряд. Жителям нескольких десятков улиц стоит заранее зарядить телефоны и павербанки. Об этом сообщает ЧАО «ПЭЭМ»ЦЭК».

Графики отключения света в Днепропетровской области на ближайшие дни продолжают действовать — энергетики обнародовали перечень адресов, где планово будут отключать электроэнергию 24 и 25 сентября в связи с ремонтно-профилактическими работами на электросетях.

Об этом сообщает ЧАО «ПЭЭМ»ЦЭК» в своем Telegram-канале. Согласно опубликованному графику, отключения будут происходить в несколько этапов в течение дня, поэтому жителям отдельных домов стоит заранее подготовиться.

Что будут отключать 24 сентября

Первый временной промежуток — с 08:00 до 18:00. Временно без света будут: переулок Джинчарадзе, 4, 8, 12; Запорожское шоссе, 38; улица Василя Слипака, 35А; улица Квартальная, 41.

Наибольший объем работ приходится на промежуток с 09:00 до 17:00. Среди адресов — улицы Вроцлавская (2) и Инженерная (12), улица Козака Мамая (12–20, четные номера), улица Мирослава Скорика (9), а также ряд улиц с частичным отключением по конкретным номерам домов: Зоологическая, Встречная, Каховская, Цветочная, Марганецкая, Мирная, Августовская, Сурская, Чаплина Балка, Черноморская, Шпакова, Березневая, Изобретательницы Ющенко, Виктора Гошкевича, Днепровская, Эстонская, Монтажная, Александры Рындовской, Привольная, Солонянская и Старицкого.

В более короткий промежуток с 10:00 до 14:00 24 сентября отключат улицу Бориса Мозолевского (2, 4, 6) и улицу Козака Мамая (26, 28).

Что будут отключать 25 сентября

На следующий день, 25 сентября, плановые отключения запланированы на 10:00–14:00. Без электроэнергии будут улица Фабрично-заводская (3, 3А) и проспект Богдана Хмельницкого (38, 38Б).

Энергетики напоминают, что графики могут корректироваться в зависимости от хода работ, поэтому возвращение света может происходить как раньше, так и немного позже указанного времени. Жителям перечисленных адресов советуют отключить от розеток чувствительную бытовую технику, чтобы избежать ее повреждения из-за перепадов напряжения после восстановления питания.

Ранее Politeka сообщала, энергетики предупредили о графиках отключения света в Днепре с 22 по 24 сентября.