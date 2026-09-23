В Запорожье 23 сентября из-за аварийных ремонтных работ на водопроводе без воды остались 2520 жителей и семь девятиэтажных домов.

Отключение воды в Запорожье снова затронуло многоэтажки — 23 сентября из-за аварийных ремонтных работ на водопроводе без водоснабжения остались 2520 жителей и семь девятиэтажных домов.

Как сообщает местный портал «ЗаБор», аварийно-восстановительные работы коммунальщики проводят на водопроводе диаметром 500 миллиметров по адресу улица Стешенко, 15. Именно из-за повреждения этого участка сети часть города временно осталась без централизованного водоснабжения.

Воду перекрыли с 16:00 и до завершения ремонтных работ. В КП «Водоканал» извинились перед жителями за временные неудобства и объяснили, что водоснабжение планируют восстановить сразу после ликвидации аварии.

Какие дома остались без воды

Без водоснабжения остались семь девятиэтажных домов по таким адресам:

улица Автозаводская: 54, 56, 58, 60;

улица Стешенко: 18, 23, 25.

Больше всего пострадали жители четырёх домов на улице Автозаводской, где сразу несколько девятиэтажек оказались без водоснабжения.

Где можно набрать воду

На время проведения ремонтных работ для жителей организовали подвоз воды автоцистерной. Её разместили по адресу улица Стешенко, 18 — непосредственно возле одного из домов, попавших в зону отключения.

Точного времени завершения ремонта в водоканале не называют: восстановление водоснабжения обещают после завершения всех аварийных работ на повреждённом участке водопровода диаметром 500 мм.

Ранее Politeka сообщала, отключение воды в Запорожье 17 сентября: названы адреса, которые остались без водоснабжения.

Также Politeka сообщала, стоит зарядить павербанки: обнародованы графики отключения света в Запорожье на неделю с 21 по 27 сентября.

Как сообщала Politeka, энергетики предупредили о графиках отключения света в Запорожье 17 и 18 сентября.