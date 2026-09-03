Запорожская городская комиссия одобрила еще 12 заявок на компенсацию за разрушенное врагом жилье. После завершения процедур владельцы получат жилищные сертификаты на общую сумму 7,37 миллиона гривен.

Компенсация за жилье в Запорожье для жителей продолжается: городская комиссия по вопросам предоставления компенсации за уничтоженное врагом недвижимое имущество удовлетворила еще 12 заявок на выплату за разрушенное обстрелами жилье, которое не подлежит ремонту.

Об этом сообщили на официальном сайте Запорожского городского совета. После прохождения всех предусмотренных законодательством процедур владельцы разрушенного жилья получат жилищные сертификаты на общую сумму 7 миллионов 368 тысяч 578 гривен.

Всего за время работы комиссии рассмотрено 535 заявок. Еще 125 заявок сейчас находятся в обработке — их рассмотрят на следующих заседаниях.

Запорожцы уже получили 379 жилищных сертификатов на общую сумму 309 миллионов 196 тысяч 231 гривна. Это средства государственной программы, которую реализуют через приложение "Дія" и ЦНАПы по механизму єВідновлення.

Как получить компенсацию за разрушенное жилье

Компенсация предоставляется владельцам квартир и домов, которые были разрушены в результате российских обстрелов и не подлежат восстановлению. Жилищный сертификат можно использовать на покупку нового жилья или инвестировать в строительство.

Какие шаги нужно сделать

Подать заявку в приложении "Дія" или через ЦНАП.

Добавить документы, подтверждающие право собственности.

Дождаться решения комиссии о выплате.

Получить жилищный сертификат и использовать его на приобретение жилья.

Подробную инструкцию, как оформить государственную компенсацию за разрушенное обстрелами жилье, не подлежащее ремонту, опубликовано по ссылке на официальном портале городского совета. Подать заявку можно также через ЦНАПы Запорожья.

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