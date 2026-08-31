Запорізька міська рада продовжує програму підтримки внутрішньо переміщених осіб: переселенці, які потребують даху над головою, можуть звернутися по допомогу на житло. Розповідаємо, хто та як може отримати підтримку.

Допомога для ВПО у Запорізькій області передбачає підтримку тих, хто втратив житло через війну. У місті діє окрема процедура, за якою переселенці можуть претендувати на вирішення житлового питання коштом міської програми. Водночас важливо знати, хто саме має право на допомогу та як правильно подати документи.

Як повідомляє Запорізька міська рада, заявки переселенців розглядає спеціальна комісія з питань надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб. Вона працює на постійній основі та збирається на чергові засідання. Рішення ухвалюють після перевірки документів і відповідності претендентів умовам програми.

Під час чергового засідання комісія розглянула 199 заяв від переселенців, які проживали на тимчасово окупованих територіях. За результатами розгляду позитивне рішення отримали 146 заявників. Ще за 53 заявами відмовили — через невідповідність умовам програми або недоліки в поданих документах.

Умови програми

Допомогу надають відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1176. Вона покликана підтримати тих, хто залишився без житла та потребує облаштування на новому місці. Перед зверненням варто уважно перевірити повноту пакета документів і переконатися, що заявник відповідає критеріям програми.

Програма стосується насамперед внутрішньо переміщених осіб, які проживали на тимчасово окупованих територіях. Такі заявники можуть претендувати на вирішення житлового питання коштом міської програми. Крім того, окремі категорії переселенців мають пріоритетний доступ до підтримки. Повний перелік категорій публікує міська рада разом з умовами прийому документів.

Порядок звернення

Щоб отримати допомогу, переселенцю потрібно подати заяву разом із документами, які підтверджують статус ВПО та потребу в житлі. Комісія перевіряє відомості й ухвалює рішення на найближчому засіданні. У разі недоліків заявнику дають змогу їх виправити, тому варто одразу звірити перелік документів з офіційними вимогами. Це підвищує шанси на позитивний результат.

Контакти

Отримати консультацію щодо програми можна за телефоном: 050 025 00 15. Фахівці підкажуть, які документи зібрати та куди їх подати. Актуальні оголошення про засідання комісії та зміни в умовах програми також публікують на офіційному сайті Запорізької міської ради.

У міськраді наголошують: значна частина відмов пов’язана саме з неповним пакетом документів. Тому переселенцям радять не зволікати зі зверненням, але й не подавати заяву без ретельної перевірки. Усі рішення комісії є відкритими, а результати розгляду оприлюднюють офіційно. Це дозволяє кожному заявнику відстежити статус власної справи.

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