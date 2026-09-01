У Запоріжжі ще 176 власників пошкодженого обстрілами житла отримають компенсацію на ремонт — міська комісія погодила виплати на суму майже 14 мільйонів гривень.

Грошова допомога на ремонт житла в Запоріжжі продовжує надходити власникам помешкань, пошкоджених російськими обстрілами. У четвер, 27 серпня, міська комісія з питань нарахування компенсації погодила виплату ще 176 запоріжцям, повідомляє офіційний сайт Запорізької міської ради.

Цим людям нарахують державну допомогу на загальну суму 13 986 911 гривень. Гроші призначені на ремонт житла, яке зазнало пошкоджень унаслідок ворожих атак.

Загалом від початку роботи комісії у Запоріжжі державну компенсацію погодили 8 541 власнику житла. Сумарно йдеться про 701 832 375 гривень.

Станом на сьогодні 7 564 власникам вже нараховано державну допомогу. Вони отримали 623 326 069 гривень.

Хто може отримати компенсацію

Програма єВідновлення продовжує працювати. Нею можуть скористатися власники житла, яке постраждало від російських обстрілів, зокрема мешканці будинків, що зазнали пошкоджень зовсім нещодавно.

Як долучитися до програми

Щоб отримати компенсацію, власник пошкодженого житла подає заявку через застосунок або портал «Дія». Після цього комісія проводить обстеження помешкання та визначає суму виплати, яку можна спрямувати на придбання будівельних матеріалів або оплату ремонтних робіт.

Детальну інструкцію про те, як долучитися до програми, Запорізька міська рада публікує за посиланням на своєму офіційному сайті.

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