З 1 вересня 2026 року учні комунальних шкіл Запоріжжя отримуватимуть безкоштовні гарячі обіди. Харчування покриє учнів 1–11 класів, але не всіх: частина школярів до програми не потрапить.

Безкоштовне харчування у школах Запоріжжя з 1 вересня охопить учнів 1–11 класів, однак обіди отримають не всі — частина школярів лишиться без гарячого харчування.

Як повідомило Міністерство освіти і науки України, рішення про безоплатні гарячі обіди ухвалив Кабінет Міністрів. Програма поширюється на учнів 1–11 класів, а в закладах із 12-річною системою навчання — також на дванадцятикласників.

Хто отримуватиме безкоштовні обіди

Право на безоплатний гарячий обід матимуть школярі, які одночасно відповідають двом умовам: навчаються у комунальному закладі загальної середньої освіти та фізично відвідують заняття очно або за змішаним графіком. Наявність статусу ВПО, багатодітної сім'ї чи іншої пільгової категорії не є обов'язковою — нагодують усіх учнів таких шкіл.

Школярі, які навчаються лише дистанційно та не приходять до закладу, безкоштовні обіди не отримуватимуть. Під час розподілу коштів враховують фактичну відвідуваність дітей. Йдеться про одноразове гаряче харчування в ті дні, коли учень перебуває у школі.

Як годуватимуть дітей під час змішаного навчання

Більшість шкіл Запоріжжя працюватимуть за ротаційною моделлю: частина класів навчатиметься у закладі, інші — дистанційно, потім групи мінятимуться. Дитина отримуватиме безкоштовний обід у дні очного відвідування школи, а за дистанційні дні грошова компенсація чи видача продуктів додому не передбачені.

У Запорізькій міській раді повідомили, що в новому навчальному році безоплатне харчування продовжать надавати учням 1–9 класів. У частині закладів використовуватимуть кейтеринг: готові страви доставляють до школи у спеціальних ємностях із дотриманням температурного режиму. Така модель дозволяє організувати обіди там, де немає повноцінного харчоблоку або його робота обмежена через безпекові умови.

Скільки коштують обіди та хто за них платить

На безкоштовне харчування учнів у вересні–листопаді 2026 року держава додатково спрямувала понад 7,4 млрд гривень субвенції. Для учнів початкової школи передбачено 50 гривень на день, для базової та профільної середньої освіти — 60 гривень.

У прифронтових областях, зокрема Запорізькій, частину витрат на харчування молодших школярів покриватиме Всесвітня продовольча програма ООН. Розмір фінансування для кожної громади визначають з урахуванням кількості учнів, навчальних днів, відвідуваності та обраної моделі харчування.

Як батькам дізнатися графік харчування

Графік обідів залежатиме від розкладу конкретного закладу, кількості змін і місткості їдальні або укриття. Час обіду батькам мають повідомити разом із розкладом очних занять. Оскільки в останньому повідомленні міської влади окремо згадані лише 1–9 класи, батькам старшокласників варто уточнити порядок харчування в адміністрації свого закладу.

З 1 вересня змішане навчання планують організувати у 90 із 92 шкіл міста, а очні заняття зможуть відвідувати понад 40 тисяч учнів. Для цього у Запоріжжі підготовлені 224 укриття у 183 комунальних закладах освіти.

Раніше Politeka повідомляла, грошова допомога в Запорізькій області: як отримати виплату за програмою єВідновлення.

Також Politeka повідомляла, грошова допомога для ВПО в Запорізькій області: хто може отримати 12 300 гривень.