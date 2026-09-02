Как заблокировать нежелательные звонки на телефоне, если спам, реклама и мошенники звонят каждый день — пошаговая инструкция для Android и iPhone.

Как найти потерянный телефон — пошаговая инструкция для Android и iPhone, однако когда смартфон при вас, гораздо чаще раздражают нежелательные звонки от рекламы, опросов и мошенников. Заблокировать их можно штатными средствами без каких-либо платных программ.

Как заблокировать нежелательные звонки на телефоне: встроенные функции

На Android откройте приложение «Телефон», нажмите на номер из журнала вызовов и выберите «Заблокировать» или «Пожаловаться на спам». В настройках вызовов также стоит включить «Фильтр спама» или «Определитель вызова и спама» — функция доступна на большинстве современных моделей, включая Samsung и Google Pixel.

На iPhone откройте «Телефон» → «Недавние», нажмите значок (i) возле нежелательного номера и выберите «Заблокировать этого абонента». Чтобы незнакомые номера вообще не звонили, включите «Настройки» → «Телефон» → «Незнакомые вызовы — отключить звук»: такие звонки будут сразу уходить на автоответчик.

Услуги мобильных операторов против спама

Киевстар, Vodafone и lifecell также предлагают сервисы защиты от нежелательных звонков: они автоматически распознают спам-номера и предупреждают о подозрительном вызове. Подключить такую услугу можно через официальное приложение оператора, контакт-центр или USSD-код, указанный на сайте компании. Часть сервисов бесплатна, другие могут иметь небольшую абонплату.

Что делать, если звонки не прекращаются

Общегосударственного реестра «не беспокоить» в Украине пока нет, поэтому защита работает на уровне отдельного номера. Если после блокировки вам все равно звонят с новых номеров, включите фильтр спама, подключите услугу оператора и не перезванивайте на незнакомые номера. В случае мошенничества — когда требуют деньги или данные карты — оставьте заявку на сайте киберполиции или по телефону 102.

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