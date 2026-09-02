Як заблокувати небажані дзвінки на телефоні, якщо спам, реклама та шахраї телефонують щодня — покрокова інструкція для Android та iPhone.

Як знайти загублений телефон — покрокова інструкція для Android та iPhone, однак коли смартфон при вас, набагато частіше дратують небажані дзвінки від реклами, опитувань і шахраїв. Заблокувати їх можна штатними засобами без жодних платних програм.

Як заблокувати небажані дзвінки на телефоні: вбудовані функції

На Android відкрийте застосунок «Телефон», натисніть на номер із журналу викликів і виберіть «Заблокувати» або «Повідомити про спам». У налаштуваннях дзвінків також варто увімкнути «Фільтр спаму» або «Ідентифікатор виклику та спаму» — функція доступна на більшості сучасних моделей, включно з Samsung та Google Pixel.

На iPhone відкрийте «Телефон» → «Останні», натисніть значок (i) біля небажаного номера та оберіть «Заблокувати цього абонента». Щоб незнайомі номери взагалі не дзвонили, увімкніть «Налаштування» → «Телефон» → «Незнайомі виклики — вимкнути звук»: такі дзвінки йтимуть одразу на автовідповідач.

Послуги мобільних операторів проти спаму

Київстар, Vodafone та lifecell також пропонують сервіси захисту від небажаних дзвінків: вони автоматично розпізнають спам-номери і попереджають про підозрілий виклик. Підключити таку послугу можна через офіційний застосунок оператора, контакт-центр або USSD-код, зазначений на сайті компанії. Частина сервісів безкоштовна, інші можуть мати невелику абонплату.

Що робити, якщо дзвінки не припиняються

Загальнодержавного реєстру «не турбувати» в Україні поки немає, тому захист працює на рівні окремого номера. Якщо після блокування вам усе одно телефонують із нових номерів, увімкніть фільтр спаму, підключіть послугу оператора та не передзвонюйте на невідомі номери. У разі шахрайства — коли вимагають гроші чи дані картки — залиште заявку на сайті кіберполіції або за телефоном 102.

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