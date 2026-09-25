Доплаты для пенсионеров в Винницкой области предусмотрены не только за возраст или стаж: в Пенсионном фонде объяснили, кто имеет право на надбавку за особые заслуги перед Украиной и какой её размер.

Доплаты для пенсионеров в Винницкой области — это не только возрастные надбавки. Те, кто имеет особые заслуги перед Украиной, могут рассчитывать на отдельную доплату к пенсии — в Пенсионном фонде (ПФУ) объяснили, кому именно её устанавливают и от чего зависит размер.

Речь идет о надбавке за особые заслуги перед Украиной, которую назначают согласно закону № 1767-III от 1 июня 2000 года. Её устанавливают как доплату к пенсии, на которую человек уже имеет право, — в размере от 23% до 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Кто может получить надбавку

Право на такую доплату имеют, в частности:

Герои Украины и лица, награжденные орденом Героев Небесной Сотни, а также те, кто после 24 августа 1991 года получил четыре и более ордена Украины или почетное звание «народный»;

ветераны войны, награжденные после провозглашения независимости Украины орденом за личное мужество, проявленное при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины;

выдающиеся спортсмены — победители Олимпийских и Паралимпийских игр, Всемирных игр глухих, чемпионы и рекордсмены мира и Европы;

космонавты, совершившие полет в космос, и члены летно-испытательных экипажей самолетов;

лица, отмеченные почетным званием «заслуженный», государственной премией Украины или одним из орденов Украины;

матери, родившие пять и более детей и воспитавшие их до шестилетнего возраста (в случае их смерти — отец, если детей воспитывал он);

борцы за независимость Украины в XX веке и реабилитированные жертвы политических репрессий.

Кто получит надбавку после смерти пенсионера

Если лицо, имевшее право на такую надбавку, умерло, её могут оформить нетрудоспособные члены семьи: при наличии одного такого члена семьи — 70% размера надбавки умершего кормильца, двух и более — 90%.

Как оформить доплату

Надбавку назначают со дня обращения. Если заявление подали не позднее чем через 12 месяцев после приобретения права, её установят со дня такого приобретения. Для оформления нужно обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда по месту жительства или подать документы через электронный кабинет ПФУ, подтвердив награды или звания соответствующими документами.

Поэтому доплаты для пенсионеров в Винницкой области могут быть ощутимее для тех, кто имеет государственные награды, почетные звания или спортивные достижения, — главное вовремя обратиться с заявлением.

Ранее Politeka сообщала, доплаты для пенсионеров в Винницкой области: в ПФУ рассказали, кто получит до 570 гривен ежемесячно. Также Politeka сообщала, подорожание продуктов в Винницкой области.