По состоянию на 24 сентября 2026 года в Харьковской области актуальна 2501 вакансия. Самые высокие зарплаты предлагают рабочим специальностям — строителям, сварщикам и мастерам по ремонту авто.

Ситуация в Харьковской области с работой на этой неделе остается стабильной — в регионе открыто более двух с половиной тысяч вакансий, а работодатели готовы платить больше всего тем, кто умеет работать руками. По данным областной службы занятости, самая высокая заявленная зарплата достигает 50 000 гривен.

Всего по состоянию на 24 сентября 2026 года в регионе зафиксирована 2501 актуальная вакансия. Это рабочие места в разных отраслях — от строительства и промышленности до торговли и юриспруденции. Перечень обновили именно на этой неделе, поэтому желающим стоит обратить внимание на новые предложения.

Самые высокие зарплаты недели в Харьковской области

Больше всего в списке предлагают отделочнику строительному — 50 000 гривен. Второе место заняла вакансия мастера по диагностике и наладке электронного оборудования автомобильных средств с зарплатой 40 000 гривен. Электрогазосварщику готовы платить 35 500 гривен.

Далее в рейтинге самых оплачиваемых позиций — кондитер с зарплатой 35 000 гривен и оператор лазерной установки с программным управлением, которому предлагают 30 000 гривен.

Среди других вакансий недели — прядильщик (27 000 грн), юрист (26 000 грн), начальник производственной лаборатории (24 700 грн), приемщик товаров (22 400 грн) и пружинщик (21 780 грн).

Как найти работу и куда обращаться

Полный перечень актуальных вакансий в Харькове и области размещен на официальном портале областной службы занятости. Там можно подобрать предложение по профессии, отрасли и уровню заработной платы. В частности, доступна информация об условиях труда и требованиях к кандидатам.

По любым вопросам занятости можно обратиться на горячую линию Харьковской областной службы занятости. Она работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 по бесплатному номеру 0 800 219 729.

Контакты филиалов Харьковского областного центра занятости и его структурных подразделений также доступны на официальном сайте ведомства. Специалисты помогут с поиском работы, трудоустройством и получением статуса безработного.

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