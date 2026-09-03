В Житомирской области уже принимают заявления на жилищную субсидию на дрова и сжиженный газ на отопительный сезон 2026–2027. Помощь не продлевается автоматически — её нужно оформить самостоятельно, а специалисты советуют не откладывать до осени.

Денежная помощь в Житомирской области на отопительный сезон — это прежде всего жилищная субсидия на дрова и сжиженный газ, которую уже можно оформить. Как сообщает Житомирская областная военная администрация, помощь не продлевают автоматически, поэтому заявление на сезон 2026–2027 годов нужно подавать самостоятельно.

Специалисты советуют не ждать осени с обращением: ближе к холодам дрова могут подорожать, а из-за высокого спроса на заготовку и доставку топлива возможны задержки. Поэтому тем, кто планирует отапливаться печью, выгоднее оформить всё заранее.

Кто может получить субсидию на дрова и газ

Претендовать на выплату могут граждане Украины, а также иностранцы, законно проживающие в стране, если их доход не покрывает расходы на отопление. Приоритет при этом имеют внутренне перемещённые лица, жители прифронтовых и освобождённых территорий, многодетные семьи, одинокие пенсионеры и люди с инвалидностью.

Главное условие — жильё должно отапливаться исключительно печью. Для помещений с централизованным, газовым или электрическим отоплением эта субсидия не действует.

Сколько можно получить

На дрова выплата рассчитывается из норматива 2 тонны на домохозяйство. При предельной цене 4 602,57 грн за тонну максимальная сумма достигает 9 205,14 грн. На прифронтовых территориях при поддержке международных организаций помощь может быть больше — до 19 400 грн.

Отдельно предусмотрены суммы на сжиженный газ в баллонах:

1–2 человека — до 920,52 грн;

3–4 человека — до 1 380,78 грн;

5 и более человек — до 1 841,04 грн.

Как подать заявление и какие документы нужны

Для оформления понадобятся заявление и декларация о доходах и имущественном состоянии, паспорт и РНОКПП (идентификационный код), банковские реквизиты (IBAN), а также документ, подтверждающий наличие печного отопления.

Подать заявление можно онлайн — через портал «Дія» или электронный кабинет Пенсионного фонда с помощью КЭП или BankID. Офлайн обращаются в сервисные центры ПФУ, ЦНАПы, органы местного самоуправления или отправляют документы по почте.

Пенсионный фонд рассматривает заявление в течение 10 рабочих дней. Если решение положительное, средства выплачивают единоразово на банковский счёт заявителя.

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