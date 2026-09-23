На Львовщине возобновляют строительство жилья для переселенцев: в рамках инициативы в двух населенных пунктах области — Старом Самборе и Батятичах — обустроят 114 квартир для украинцев, которые потеряли дом.

Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области пополнится еще 114 квартирами. На Львовщине возобновляют строительство жилья для украинцев, потерявших дом из-за войны, — в рамках благотворительной инициативы планируют обустроить более сотни квартир для переселенцев.

Работы развернут сразу в двух населенных пунктах области — Старом Самборе и Батятичах. Именно там обустроят 114 квартир, в которых смогут поселиться семьи, оставшиеся без собственной крыши над головой.

Речь идет о восстановлении зданий, которые ранее не использовались или нуждались в капитальном ремонте. Их переоборудуют под полноценное жилье, чтобы переселенцы получили не временное убежище, а настоящий дом со всеми условиями для проживания.

Что известно о проекте

Инициативу реализует команда, которая специализируется на восстановлении заброшенных зданий под социальное жилье. Такой подход позволяет быстрее обеспечивать людей квартирами по сравнению с возведением новых домов «с нуля», ведь готовые здания требуют меньше времени и ресурсов.

Кто сможет получить квартиру

Жилье рассчитано прежде всего на внутренне перемещенных лиц, потерявших собственные дома. Окончательные условия распределения квартир и критерии отбора будущих жильцов организаторы сообщат отдельно, поэтому переселенцам стоит следить за официальными анонсами инициативы.

Для Львовщины это очередной шаг в решении жилищной проблемы переселенцев. Область остается одним из главных регионов, куда эвакуируются украинцы с прифронтовых территорий, поэтому потребность в доступном жилье здесь стабильно высока.

Ранее Politeka сообщала, новая денежная помощь во Львовской области: кто и как может получить 43 200 гривен.

Также Politeka сообщала, помощь для пенсионеров и людей с инвалидностью: кто сможет получить стационарный уход во Львовской области.